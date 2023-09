Joe Biden viaja para a Flórida para ver os danos de Idalia e promete ajuda às vítimas do furacão

vocêS presidente Joe Biden viajou para a Flórida no sábado para avaliar os danos causados ​​pelo furacão Idalia, enquanto prometia “cuidar da Flórida”.

Ao mesmo tempo, o presidente evitou perguntas da mídia sobre o governador da Flórida Ron DeSantisque é candidato à indicação presidencial republicana.

DeSantis já havia dito que uma visita do presidente poderia impedir os esforços de recuperação devido ao “aparato de segurança do presidente”.

O New York Post informou que a visita planejada de três horas de Biden parece em grande parte coreografada para manter o presidente longe do pior da devastação causada pelo furacão.

Suas atividades serão limitadas a Live Oak, Flórida, 40 milhas para o interior, onde ele estava programado para fazer um passeio aéreo, realizar um briefing com autoridades e socorristas e se encontrar com residentes no local antes de seguir para Rehoboth Beach, Delaware, para o resto do fim de semana.

Ordens do governador da Flórida contraditas

Deanne Criswelladministrador da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), observou que em Live Oak “a energia está sendo restaurada, todas as estradas estão abertas e o acesso não foi impedido.

Isso contradiz a afirmação de DeSantis de que alertou Biden para não fazer a viagem.

A primeira-dama Jill Biden acompanhou o presidente no voo, e o senador Rick Scott (R-Flórida) e Representante Kat Camack (R-Flórida) deverá se juntar a eles no terreno.

Pesada devastação deixada por Idalia na Flórida

Enquanto isso, uma longa fila de veículos fez fila em Live Oak para receber comida, água e suprimentos distribuídos pela Guarda Nacional da Flórida, informou a Fox Weather.

As fazendas ao redor da cidade rural sofreram graves danos, de acordo com o South Florida Sun Sentinel, com celeiros e outras construções agrícolas desabando e campos inundados dois dias após a tempestade.

Idalia, o maior furacão a atingir a área de Big Bend, na Flórida, em mais de um século, gerou ventos ferozes de 200 km/h e uma tempestade monstruosa que causou estragos na manhã de quarta-feira, desligando pelo menos 500.000 residentes e causando danos em mais de 160 quilômetros.

No entanto, comunidades como Cedar Key, uma cidade insular a cerca de 145 quilómetros a sudoeste de Live Oak, foram as mais atingidas pela fúria de Idalia.

“Parte de um hotel inteiro quebrou e caiu no Golfo”, explicou Michael Bobbitt, residente de Cedar Key Island.

“É como se o Golfo estivesse tentando nos engolir.”

DeSantis, que deu as boas-vindas calorosamente a Biden na Flórida após o desabamento do condomínio Surfside e outros desastres, fez uma pausa na campanha presidencial para liderar o esforço de recuperação e disse na sexta-feira que espera que a energia total seja restaurada nas casas no fim de semana.