Joe Budden diz que o novo single de Cardi e Megan Thee Stallion fede

Claro, ele também namorou Meg por um bom tempo no ano passado… isto é, até eles se separarem.

Ainda não há uma palavra oficial sobre o motivo pelo qual ela e Pardi se separaram, mas está claro que ela seguiu em frente com outros homens – tendo sido fotografada em público com diferentes caras importantes ultimamente.

Isso é legal e tudo, mas de acordo com Joe … Pardi pode ser apenas o ingrediente secreto dos grandes sucessos de Cardi e Meg – e como ambos parecem tê-lo abandonado nesta equipe, ele sente que a ausência do cara é perceptível. Naturalmente, Joe coloca isso de uma maneira única.

O tempo dirá como ‘Bongos’ se sai em termos de desempenho… foi literalmente lançado ontem, com muito alarde. Uma coisa notável sobre isso que está gerando buzz é o custo de produção – um orçamento relatado de US $ 2 milhões apenas para prepará-lo. Além disso, eles vão se apresentar no VMAs.