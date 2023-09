Joe Burrow agrava a panturrilha quando Bengals cai para Ravens, que perde Odell Beckham

Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow confirmado após a derrota da equipe na semana 2 para o Corvos de Baltimore no domingo, no Paycor Stadium, que ele agravou novamente a panturrilha. Odell Beckham Jr.., entretanto, sofreu uma lesão no tornozelo no terceiro quarto e não voltou ao jogo.

Burrow, de 26 anos, perdeu todo o campo de treinamento e pré-temporada devido a uma lesão na panturrilha e parece enferrujado em seu retorno à ação. Depois de lançar um passe para touchdown para o wide receiver Tee Higgins nos minutos finais do jogo, o QB do Bengals saiu mancando de campo.

Ele foi visto usando uma pistola de massagem para manter a panturrilha solta e o quarterback reserva do Bengals, Jake Browning, até começou a se aquecer caso o ataque voltasse ao campo – eles não o fizeram.

Ravens esgotou o tempo para selar sua segunda vitória em 2023 NFL temporada. Bengals tem um recorde de 0-2.

O ataque de Burrow não somou nenhum ponto na abertura da temporada. Ambos os seus passes de TD no domingo foram para Higgins. Ele também teve uma interceptação.

Lamar Jackson está rolando

Quarterback dos Ravens Lamar Jackson arremessou para 237 jardas e dois touchdowns em 24 de 33 passes completos. Um de seus passes de TD foi para o tight end Marcos Andrewsque terminou a disputa com 45 jardas em cinco recepções depois de perder a semana de estreia devido a uma lesão.

Receptor novato Zay Flores está rapidamente se tornando a melhor opção para Jackson e treinador principal John Harbaugh.

Flowers, 23 anos, acumulou 62 jardas em apenas quatro recepções, mas nenhuma pontuação. Nelson Agholor foi o destinatário do segundo passe TD de Jackson com suas 63 jardas de recepção em cinco recepções.

Correndo de volta Gus Edwards teve 62 jardas de scrimmage, mas caiu no chão por meio de 10 corridas e também adicionou um touchdown.

Lesão de Odell Beckham Jr.

Beckham Jr., 30 anos, teve 29 jardas em três recepções quando deixou o campo com uma lesão no tornozelo, embora Harbaugh não acredite que seja “sério”.

“Não creio que sejam ferimentos graves para nenhuma das pessoas”, disse Harbaugh. “Aprenderemos mais amanhã. Mas não acredito que nenhum deles seja tão sério quanto parece agora.”

Beckham Jr. lutou contra diversas lesões nas últimas temporadas, mas sempre brilha quando está saudável.

Ravens hospeda o Colts de Indianápolis próximo domingo e o Bengals buscará a primeira vitória da temporada enquanto joga Segunda à noite futebol em casa contra o Rams de Los Angeles em 25 de setembro.