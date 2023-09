Joe Burrow se lesiona e arremessa 259 jardas, o recorde da temporada, na vitória do Bengals sobre o Rams por 19-16

J.oe Burrow se recuperou de uma lesão persistente na panturrilha, arremessando 259 jardas enquanto o Cincinnati Bengals derrotou o Los Angeles Rams por 19-16 na noite de segunda-feira para obter sua primeira vitória depois de começar a temporada com duas derrotas.

Joe Mixon A corrida de touchdown de 14 jardas no terceiro quarto deu aos atuais campeões da AFC North sua primeira vantagem da temporada. Enquanto isso, Logan Wilson derrotou o quarterback do Los Angeles, Matthew Stafford, duas vezes e os Bengals o demitiram seis vezes.

Stafford lançou um passe de 1 jarda para Tutu Atwell faltando pouco mais de um minuto para o final do jogo, e o PAT levou os Rams a três pontos, mas Mitchell Wilcox caiu no chute lateral que se seguiu para selar a vitória para os Bengals (1-2).

Burrow parecia melhorar à medida que o jogo avançava e completou passes para nove recebedores diferentes.

Burrow foi uma decisão durante o jogo antes do jogo MNF

Não ficou claro até pouco antes do jogo se Burrow jogaria. O astro quarterback vem lidando com uma lesão na panturrilha, mas participou ativamente dos aquecimentos sem nenhum desconforto óbvio e saiu para a primeira série ofensiva do Bengals. A lesão ocorreu no início do campo de treinamento e ele a agravou no final da derrota do Bengals para o Baltimore na semana passada. Burrow voltou a treinar na quinta-feira de forma limitada e no sábado a equipe o listou como questionável.

Ja’Marr Chase, de Cincinnati, teve 12 recepções para 141 jardas, incluindo uma de 43 jardas durante uma corrida no terceiro quarto que levou ao terceiro de quatro field goals no jogo de Evan McPherson.

Ja’Marr Chase comenta as negociações do contrato de Justin JeffersonCharlie Clifford/Twitter

A defesa de Cincinnati foi excelente. Stafford foi demitido duas vezes pelo lado defensivo Trey Hendrickson, e Wilson o interceptou uma vez em cada tempo.

Stafford terminou 18 de 39 para 269 jardas enquanto o Rams caía para 1-2.

LESÕES

Carneiros: O OL Alaric Jackson saiu no final do primeiro tempo com uma lesão na coxa e não voltou. … OL Joe Noteboom (joelho) saiu no terceiro quarto e não voltou.

A SEGUIR

Carneiros: Em Indianápolis (2-1) no domingo.

Bengalas: Joga domingo no Tennessee (1-2).