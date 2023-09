Joe Jonas abraça irmãos no palco em meio ao divórcio de Sophie Turner

Joe Jonas recebeu o amor tão necessário de seus irmãos durante seu último show no Arizona… isso depois de seu casamento de 4 anos com Sofia Turner fracassou.

Os Jonas Brothers subiram ao palco do Footprint Center, no Arizona, na noite de quarta-feira para se apresentar pela primeira vez desde que surgiu a notícia de que Joe pediu o divórcio de Sophie esta semana.

Confira este vídeo, que mostra usuario , Kevin e Joe se aproximando para um abraço coletivo antes de começar uma de suas músicas de sucesso enquanto a multidão lotada enlouquece. Claramente, Joe pode contar com o apoio de seus irmãos nos momentos mais difíceis.

Anteriormente, Joe era visto tomando café da manhã em Los Angeles com os dois filhos que divide com Sophia – de 3 anos Willa e uma filha de 1 ano, cujo nome não foi divulgado publicamente.

O ex-casal divulgou um comunicado conjunto , dizendo que “decidiram mutuamente terminar amigavelmente nosso casamento” depois de “quatro anos maravilhosos”. Eles têm um acordo pré-nupcial, mas os termos do acordo não foram divulgados.

Como relatamos, o gatilho para Joe… ele disse a confidentes que ouviu/viu algo com Sophie no vídeo do Ring que foi a gota d’água. Fontes disseram ao TMZ que o casamento esteve em ruínas nos últimos 6 meses, em parte por causa de estilos de vida diferentes.