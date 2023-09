Joe Jonas e Sophie Turner não compraram propriedades no Reino Unido, apesar da carta ‘Forever Home’

Joe Jonas expressou seu desejo de fazer de uma propriedade no Reino Unido o “lar eterno” de sua família, mas é improvável que isso influencie o juiz na decisão de transferir seu divórcio de Sofia Turner no exterior… porque não é assim que a lei funciona.

Sophie diz que Joe expressou seu desejo de mudar toda a sua família em várias ocasiões e até escreveu uma carta a um proprietário no Reino Unido expressando interesse em comprar sua propriedade.

Sophie apresentou a carta aos documentos judiciais na qual Joe diz: “Podemos dizer que sua família realmente adorou viver aqui e podemos imaginar nossos filhos crescendo aqui e fazendo deste nosso lar para sempre”.

Embora a carta possa provar que Joe queria morar no Reino Unido, sua família nunca estabeleceu residência lá. Eles viveram como uma família nos EUA… portanto, é quase certo que um juiz dos EUA – e não um juiz do Reino Unido – cuidará do divórcio.

Além do mais… nossas fontes dizem que, embora ele, Sophie e os proprietários no Reino Unido tenham chegado a um acordo para comprar a casa por US$ 7,5 milhões, a venda nunca foi concluída e ainda está sob custódia. Então, novamente, nenhuma residência na alegre e velha Inglaterra.

Disseram-nos Joe, Sophie, Willa dar Delfina nunca viveram em outro lugar por mais de 6 meses, exceto quando estavam na Flórida… que é onde Arquivos de Joe para o divórcio.