Joe Jonas e Sophie Turner quebram o silêncio sobre o divórcio

Joe Jonas dar Sofia Turner finalmente quebraram o silêncio e estão abordando o fim do casamento… que eles descrevem como “quatro anos maravilhosos”.

Como informamos, Joe pediu o divórcio de Sophie em Miami na terça-feira, pedindo a guarda conjunta de suas filhas, de 1 e 3 anos. O casal tem um acordo pré-nupcial e, de acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, Joe quer que um juiz estabeleça um plano parental entre ele e Sophie que permita para “contato frequente e contínuo com ambas as partes”.