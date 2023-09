Joe Jonas foi visto com o irmão Nick Jonas na noite antes de Sophie Turner processar

Joe Jonas aparentemente encontrou algum conforto em seu irmão, Nick Jonas … jantar na noite anterior à sua ex-esposa, Sofia Turnero acusou de uma ação judicial pela custódia de seus filhos.

Dois terços dos Jo Bros estavam no The Waverly Inn em Nova York na noite de quarta-feira – e Joe parecia estar conversando profundamente com Nick enquanto jantavam.



Reproduzir conteúdo de vídeo





19/09/23 ANTECEDENTES

A propósito, este local fica a alguns quarteirões de onde Sophie estava saindo com o outro ex de Joe, Taylor Swifta noite anterior.

Ela também foi vista no The St. Regis Hotel em Nova York na quinta-feira, horas depois de processar seu ex-marido… então eles ainda não estão tão longe um do outro.

Como informamos, Sophie afirma Joe está mantendo ilegalmente seus dois filhos em Nova York e quer que eles sejam trazidos de volta para a Inglaterra, conforme estabelecido em uma ação explosiva que ela abriu na manhã de quinta-feira.

Sophie diz que concordou – “com alguma hesitação” – em deixar as crianças ficarem com ele enquanto ele estava em turnê nos EUA porque ela estava trabalhando em sua série demorada no exterior, mas esse acordo deveria durar até setembro. … quando ela iria “recolher as crianças e voltar para casa, na Inglaterra”.

Ela até citou um tratado internacional que trata do sequestro de crianças entre países… então ela está falando sério sobre devolver seus filhos para ela.

Em resposta, o representante de Joe emitiu um declaração longa … dizendo que os desejos de Sophie violariam uma ordem que restringe ambos os pais de realocar os filhos”, reiterando também que ele está aberto a compartilhar a custódia com ela se ela se mudar para a Inglaterra em tempo integral.





Você acha que a guerra do divórcio entre Sophie Turner e Joe Jonas ficará mais feia? Vote abaixo.