Joe Jonas pediu o divórcio depois de supostamente pegar Sophie Turner na câmera circular

Joe Jonas vi/ouvi algo com Sofia Turner essa foi a gota d’água em sua decisão de pedir o divórcio, e envolve uma câmera circular.

Várias fontes que têm contato direto com Joe disseram ao TMZ… Joe teve acesso a uma câmera circular que capturou Sophie dizendo e/ou fazendo algo que o fez perceber que o casamento havia acabado.

TMZ contou a história … O casamento de Joe e Sophie foi com gelo por pelo menos 6 meses, e tudo acabou com uma diferença significativa no estilo de vida. Como disse uma fonte: “Ela gosta de festas, ele gosta de ficar em casa. Eles têm estilos de vida muito diferentes”.