Joe Jonas quebra o silêncio sobre o divórcio de Sophie Turner durante show no Dodger Stadium

Joe e seus irmãos se apresentaram para um público lotado no Dodger Stadium, onde ele pegou o microfone e disse: “Tem sido uma semana difícil. Eu só quero dizer, olha, se você não ouve isso desses lábios, não acredite. OK? Obrigado a todos por seu amor e apoio. Eu e minha família amamos vocês.”

Conforme informamos, Joe pediu o divórcio na terça-feira, dizendo que seu casamento estava irremediavelmente quebrado. O TMZ contou a história, um dos principais motivos pelos quais ele está terminando o casamento é a diferença no estilo de vida… e a gota d’água que quebrou as costas do camelo foi vídeo/áudio redondo de Sofiaembora não saibamos a natureza do que foi visto/ouvido.