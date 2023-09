Jogador de basquete sérvio perde rim após sofrer cotovelada em jogo da Copa do Mundo da Fiba

Borisa Simanic – um membro da seleção sérvia de 25 anos – teve que remover o rim no fim de semana … depois que o atacante se machucou durante uma partida da Copa do Mundo da Fiba na semana passada.

Simanić estava de guarda no Sudão do Sul Nuni Omot durante sua competição nas Filipinas em agosto. 30 … quando Omot pareceu acidentalmente dar uma cotovelada no grandalhão bem ao seu lado.