Jogador de golfe viral por rasgar a camisa é banido do campo de golfe

O jogador de golfe viral que arrancou a camisa e ameaçou brigar com outras pessoas não é mais bem-vindo no local de sua explosão bizarra… TMZ Sports descobriu.

Nós conversamos com Heather Ryano gerente geral do Crooked Creek Golf Course em Ottawa Lake, MI, que nos disse que Reeb foi banido permanentemente do campo devido a o comportamento que ele mostrou no vídeo viral.