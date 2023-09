Jogador de pôquer mente sobre diagnóstico de câncer para entrar no evento principal da WSOP e pede desculpas

Um jogador de pôquer que mentiu sobre ter câncer terminal para arrecadar fundos para entrar no Evento Principal da World Series of Poker está agora se desculpando por sua mentira… dizendo esta semana: “O que eu fiz foi errado.”

Rob Mercer – Vallejo, 37 anos, Califórnia. nativo – surgiu com a história em junho, de acordo com o Jornal de resenhas de Las Vegasem um esforço para reunir os US$ 10.000 que precisava para comprar o buy-in no evento de pôquer mais prestigiado do mundo, em julho, em Las Vegas.

Mercer criou um GoFundMe com a esperança de reunir o dinheiro – e isso tocou tantas pessoas que supostamente o levou a ganhar entre US$ 30.000 e US$ 50.000… permitindo-lhe entrar no torneio.

Mas, o Review-Journal relata que vários membros da comunidade do pôquer suspeitaram de Mercer pela forma como ele agiu no evento. Mercer teria fornecido respostas vagas a perguntas sobre sua doença e também não compartilhou provas concretas de seu suposto diagnóstico de câncer de cólon terminal.

A agência também relata que várias pessoas o viram jogando em um cassino, e quando ele foi abordado sobre a má ótica disso… ele teria ficado na defensiva.

Eventualmente, Mercer confessou tudo, dizendo ao Review-Journal na terça-feira: “Eu não deveria ter contado às pessoas que tenho câncer de cólon. Fiz isso de repente, quando alguém me perguntou que tipo de câncer que eu tive.”

Mercer, no entanto, disse que sua história tinha pelo menos algum mérito. Ele disse ao canal que acredita ter câncer de mama não diagnosticado – e inventou a história do câncer de cólon porque ficou com vergonha de dizer que estava lidando com uma doença não tão comumente encontrada em homens.

“Eu menti sobre ter câncer de cólon”, disse Mercer, que acabou sendo eliminado do Evento Principal logo no início. “Eu não tenho câncer de cólon. Usei isso para encobrir minha situação.”

Mercer disse que, por acreditar que tem câncer de mama, não tem intenção de devolver o dinheiro que obteve por meio do GoFundMe.

Quanto ao seu futuro nas mesas de pôquer, Mercer disse ao Review-Journal que parou de jogar devido à “deterioração de sua saúde”. Ele disse à agência de notícias que agora passa cerca de 18 horas por dia na cama.