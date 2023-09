Jogador dos Yankees recebeu alta do hospital após fazer um line drive de 160 km/h para enfrentar

Ianques de Nova Iorque arremessador substituto Anthony Misiewicz foi colocado na lista de feridos por concussão no sábado, depois de fazer um line drive de 160,6 mph até o rosto na sexta-feira no PNC Park contra o Piratas de Pittsburgh. Ele recebeu alta de um hospital local naquela noite, após passar por exames.

Misiewicz, 28, voltou ao hotel da equipe e o pior aparentemente já havia passado, mas ele começou a sentir sintomas relacionados à concussão no sábado. Gerente dos Yankees Aaron Boone confirmou que o apaziguador está bem.

David Wells critica os jogadores por serem gentisBryan Hoch/Twitter

“Eu vi Anthony ontem à noite quando ele voltou do hospital”, disse Boone no sábado. “Pude passar no quarto dele e vê-lo. Ele estava de bom humor. Parecia e soava muito bem. Ele definitivamente tem alguns sintomas (relacionados à concussão) hoje. Mas, acho que, considerando todas as coisas, ele está indo muito bem .

“Acho que ele estará aqui um pouco mais tarde. Acho que ele vai ver o médico aqui novamente amanhã e então, obviamente, quando voltarmos para Nova York, ele vai passar por mais uma bateria (de exames), ver nossos médicos e tudo mais.”

A poderosa linha de ataque do infielder do Pirates Ji Hwan Bae acertou Misiewicz perto da orelha esquerda e ricocheteou para o campo direito.

Anthony Misiewicz sangrando profusamente

Misiewicz começou a sangrar rapidamente ao cair no chão, mas permaneceu consciente e alerta antes de ser ajudado a se levantar e carregar o diamante.

Ele brincou com os companheiros ao sair do campo: “Achei que tinha jogado uma bola curva muito boa”.

Misiewicz estava fazendo apenas sua terceira aparição pelos Yankees depois de ser convocado do Triplo A fim-de-semana passado.

Yankees ativados Ian Hamilton da lista de feridos de 15 dias para ocupar o lugar de Misiewicz no bullpen.