Jogadores do Michigan prestam homenagem ao técnico suspenso Jim Harbaugh e derrotam a Carolina do Leste

JJ McCarthy caminhou ao lado de seus companheiros em uma formação de fila única enquanto cada jogador levantava um braço sobre a cabeça, deixando suspenso Michigan treinador Jim Harbaugh sabia que seus jogadores estavam pensando nele.

“Isso foi definitivamente uma homenagem ao técnico Harbaugh”, disse McCarthy depois de lançar três passes para touchdown para Roman Wilson para ajudar o segundo colocado Carcajus derrota Carolina do Leste 30-3 no sábado. “Foi muito legal fazer isso.”

O técnico do Michigan, Harbaugh, pede acusações criminais após briga ‘doentia’

Michigan (1-0) estava sem Harbaugh, que começou a cumprir uma suspensão de três jogos imposta pela escola por quebrar NCAA regras.

McCarthy apareceu no Michigan Stadium vestindo uma camisa azul virada para trás, escrevendo “GRÁTIS” em preto em uma fita adesiva branca e colocando-a no peito acima do nome de Harbaugh. Ele vestiu a camisa novamente após o jogo.

“Eu só quero meu treinador de volta”, disse McCarthy. “É simples assim.”

JJ McCarthy deixa o treinador Harbaugh orgulhoso

McCarthy provavelmente deixou seu treinador orgulhoso, completando 26 dos 30 passes para 280 jardas e lançando um passe para touchdown para Wilson em cada um dos três primeiros quartos. Ele completou 15 passes consecutivos no primeiro tempo, a sequência mais longa de um quarterback do Michigan desde 2015, de acordo com Radar esportivo.

McCarthy disse que se sentiu muito diferente do que há um ano, quando recuperou de uma lesão no ombro e competiu com Cade McNamara para ser o quarterback titular do time.

“Este parecia fácil”, disse ele.

Running back de toda a América Coro Blake, saindo de uma cirurgia no joelho, correu 73 jardas e um touchdown em 10 corridas. Ele mostrou que sua velocidade voltou em corridas de 37 e 21 jardas.

“Foi ótimo estar de volta lá, fazendo alguns cortes e corridas longas”, disse Corum. “Essa foi a primeira vez que fui atingido desde o jogo do Ohio State.”

Piratas saíram sem nada para fazer

O Piratas (0-1) foram superados como esperado contra uma equipe com aspirações ao campeonato nacional que vem de duas vitórias consecutivas Dez Grandes títulos e viagens ao Eliminatórias de futebol universitário.

Mason Garcia fez 11 de 18 passes para 80 jardas e teve um passe desviado apanhado por Mike Sainristil. Garcia compartilhou tempo com Alex Flinnque fez 6 de 11 para 52 jardas.

“Mason cometeu alguns erros cedo”, treinador Mike Houston disse. “Alex jogou muito bem no segundo quarto. Alex cometeu alguns erros no terceiro quarto e fiquei muito animado com a forma como Mason terminou o jogo.”

Os Pirates evitaram um shutout com André ConradoO field goal de 33 jardas de quando o tempo expirou.

A lista do dia de jogo de Harbaugh foi preenchida pelo coordenador defensivo Jesse Minter. Coordenador ofensivo Sherrone Moore também perdeu o jogo, suspenso pela escola por um jogo por violar regras não especificadas da NCAA.

JJ McCarthy sobre onde o técnico Harbaugh assistiu ao jogo

McCarthy disse acreditar que Harbaugh assistiu ao jogo na casa de Moore. Harbaugh conseguiu treinar o time durante a semana e ajudou a equipe com o plano de jogo.

“Quando eu o vi ontem à noite, realmente me dei conta de que tudo estava realmente piorando”, disse Minter.

Michigan teve sua classificação mais alta na pré-temporada, já que também ficou em segundo lugar em 1991, e provavelmente manterá a posição no 25 melhores AP.

“Eles se parecem com a classificação da pré-temporada”, disse Houston.

Michigan pareceu ter conseguido uma pausa no primeiro passe para touchdown de McCarthy quando ele parecia ter passado da linha de scrimmage e a chamada em campo foi mantida após revisão.

“Acho que a unha direita e as costas ainda estavam atrás da linha”, disse Houston.

Conclusões e a seguir

ECU: Os Pirates se recusaram a dizer quem começaria como quarterback e podem não saber quem fará o primeiro snap na próxima semana porque ambos tiveram dificuldades.

UM: Para vencer os times de ponta, os Wolverines sabem que precisam passar de forma mais eficaz do que há um ano e começaram bem em direção a esse objetivo.

ECU: Anfitriões Marechal no sábado.

UM: anfitriões UNLV no sábado.