Jogos Olímpicos: LeBron James sugere que quer jogar as Olimpíadas de 2024 após a eliminação da Copa do Mundo da Fiba

Tele é fresco Seleção dos EUA de basquete da Copa do Mundo da Fiba a eliminação foi dolorosa de assistir, eles pareciam que poderiam chegar à final, mas Alemanha obteve o melhor deles. Depois desse novo episódio que todos vão querer esquecer, as pessoas se perguntam se os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 poderiam ser uma boa chance de redenção. Para a Copa do Mundo que está prestes a terminar, nenhuma das estrelas veteranas da NBA esteve presente, mas todos sabemos que as Olimpíadas sempre foram diferentes. As estrelas da NBA sempre querem ter aquele ouro olímpico em seu currículo e as Olimpíadas de Paris 2024 serão mais uma oportunidade para conseguirem outro. Em meio a todo o talento veterano que existe atualmente na NBA, um posto X de um possível time para o próximo verão surgiu logo após a eliminação da Copa do Mundo.

LeBron James poderia liderar a equipe dos EUA nas Olimpíadas?

Embora o técnico Steve Kerr esteja certo quando diz que o basquete está muito mais globalizado agora do que era nos anos anteriores, pensar em outro Dream Team para Paris é inevitável. Uma imagem postada pela conta NBA Central X trazia todos os grandes jogadores americanos que permanecem ativos na liga. Jogadores como LeBron James, Chris Paul ou Kevin Durant já conquistaram o ouro olímpico no passado. Mas acredite ou não, Stephen Curry nunca disputou os Jogos Olímpicos. Ele já ganhou dois títulos da Copa do Mundo da Fiba, mas circunstâncias diferentes o impediram de tentar o ouro olímpico.

A imagem em questão tem Jayson Tatum, LeBron James, Jimmy Butler, Kevin Durant, Devin Booker, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Stephen Curry e Anthony Davis. Você pode imaginar como essa equipe hipotética se sairia nas Olimpíadas de verão em Paris no próximo ano? Certamente, este nível pode ser capaz de alcançar equipes anteriores vencedoras do Ouro Olímpico ou pelo menos ter uma chance de vencê-lo. No entanto, reunir todas essas estrelas para o verão já provou ser uma tarefa complicada no passado. Se abordassem todos eles com uma ideia semelhante ao documentário ‘The Last Dance’ da Netflix, pelo menos considerariam isso.