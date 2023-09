Jogos Olímpicos: Messi pode ir aos Jogos Olímpicos de Paris?

Nnem um ano se passou desde Leão Messi atingiu o auge da carreira com a seleção ao levantar a Copa do Mundo de 2022 e o argentino já pode ter outro objetivo em mente: representar a Argentina nos próximos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Isto foi reconhecido por Javier Mascheranotécnico da seleção sub-20, que deixou a porta aberta para ele e Anjo dos Mortos.

“É evidente que seria um orgulho para nós podermos ter dois campeões mundiais e este tipo de jogadores. Há jogadores que mereciam decidir certas coisas. Leão e Anjo fazem parte disso”, explicou o treinador no TyC Sports.

Seria a oportunidade perfeita para encerrar uma carreira fechando o círculo perfeito. Ele abriu a carreira com uma medalha de ouro em Pequim e pode querer encerrá-la com outra medalha em Paris.

O maior problema seria a agenda pesada que teria que enfrentar, já que esse mesmo ano coincide com uma nova edição da Copa América. Ele não seria o primeiro jogador a disputar dois torneios no mesmo verão. O exemplo mais próximo é Pedro quando em 2021 ele disputou o Campeonato Europeu e os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Mais um encontro com Mbappe com Scaloni como treinador

Um dos maiores atrativos desta possível presença do argentino é a possibilidade de repetir o duelo da final da Copa do Mundo contra Kylian Mbappé.

A vontade do francês de estar nos Jogos organizados por seu país é clara e, junto com a impressionante equipe que terá sua seleção treinada por Thierry Henrique, ele será um dos grandes favoritos. O PSG jogador estrelou ao lado Messi em um dos confrontos que ficarão na história das finais de Copa do Mundo.

Uma possível repetição da final em que Lionel Scaloni também poderia estar presente. Mascherano admitiu que conversou com o treinador da seleção sénior para lhe avisar que “se nos qualificarmos para os Jogos Olímpicos, ele tem o direito de ser o treinador”. Se tudo se concretizar, esta edição terá um interesse pelo futebol raramente visto nos Jogos Olímpicos.