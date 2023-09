John Cusack critica os democratas e diz que os membros do partido de elite estão “cheios de merda”

John Cusack – alguém que tem sido transparente sobre as suas opiniões liberais durante anos – está a perseguir os Democratas… porque, aos seus olhos, eles têm uma total falta de moral.

O ator, muitas vezes de esquerda, não se conteve nas redes sociais no início desta semana, dizendo que aqueles que estão no topo do Partido Democrata estão “cheios de merda”. Ele continua culpando-os pelas pessoas mudarem para Donald Trump como uma consideração para a presidência.