John Fury reage ao treino aberto ‘embaraçoso’ de Francis Ngannou: ‘Espero que seja uma piada’

O Team Fury não ficou impressionado com a primeira olhada nas habilidades de boxe de Francis Ngannou.

Ngannou apareceu ao lado da lenda do boxe Mike Tyson na terça-feira em Las Vegas para mostrar suas habilidades em seu primeiro treino aberto de boxe antes de sua estreia no boxe profissional contra Tyson Fury em 28 de outubro em Riade, Arábia Saudita. E é seguro dizer que John Fury – o pai franco do boxeador campeão dos pesos pesados ​​– não está preocupado com o fato de seu filho ser vítima de uma reviravolta nas mãos do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC.

“Acabei de ver Francis Ngannou e Mike Tyson e aquele suposto treinador com protetores, vi o treino aberto. Espero que ele esteja brincando e brincando de gambá aqui”, disse Fury na quarta-feira no Instagram. “Espero que seja uma piada e que seja uma risada. Porque se não for, ele não tem oração. Ele não tem um gato em nenhuma hipótese. Ele não sairá do primeiro turno. Provavelmente será o nocaute mais rápido de Tyson.

“Mas você sabe o que? Tem que ser kidologia, isso. Tem que ser jogos completos. Porque se é isso que ele tem… bem, que Deus o ajude, ele será feito em pedaços. Isso é tudo que estou dizendo, cara. É embaraçoso. Se é isso que ele pode fazer em um treino público, não se preocupe em fazer um treino público. É uma vergonha.”

Ngannou, 37, e Fury, 35, devem colidir em uma luta de boxe de 10 assaltos de peso pesado no próximo mês. O título WBC dos pesos pesados ​​​​de Fury não estará em jogo, no entanto, espera-se que o confronto entre nos registros oficiais de ambos os lutadores, o que significa que “O Predador” terá a oportunidade de se tornar o primeiro boxeador a carimbar oficialmente uma derrota no recorde profissional invicto de Fury.