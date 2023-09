Johnny Depp sobre aqueles que permaneceram leais a ele: estarei para sempre em dívida com eles

Johnny Depp falou sobre quem ficou com ele nos bons e maus momentos após sua vitória no tribunal sobre a ex-esposa Amber Heard.

Os dois processaram-se mutuamente por difamação, e o julgamento ganhou bastante atenção da mídia. No entanto, o julgamento viu Depp perder o apoio de amigos e de Hollywood.

No entanto, a Dior aparentemente nunca vacilou no seu apoio à Depp. O ator era o rosto da Sauvage, fragrância popular da grife, e em agosto passado eles assinaram um contrato de sete dígitos para mantê-lo no papel.

Depp elogiou Dior por ter ficado com ele, mesmo quando outros não o fizeram.

“Eles ficaram comigo a cada segundo, e isso aumenta muito o risco para mim: eles confiaram em mim, acreditaram em mim e continuaram. Esse gesto é tão nobre e tão raro”, disse ele. Depp disse ao South China Morning Post.

“Nunca fiquei tão emocionado ou orgulhoso de ter tido esse apoio. Ninguém faz isso, e pelo fato de a Dior ter feito isso, agradeço a cada pessoa envolvida na tomada da decisão de confiar em mim e ficar comigo desde o fundo. para cima e para baixo.

“Estarei para sempre em dívida com eles, serei para sempre leal. Eles são… cara, é a Dior! Claro, eles são um ato de classe, mas na verdade são realmente um ato de classe. Quero dizer, isso é força , isso é classe, isso é corajoso, é corajoso. Dior sempre significará muito mais para mim do que apenas Sauvage.

O relacionamento de Depp e Dior

As duas partes começaram a trabalhar juntas em 2015. No entanto, depois Ouviu acusado Depp de violência doméstica, a empresa parou de exibir comerciais na TV, embora relatos afirmem que o ator continuou como embaixador.

Uma vez que a decisão em Deppo caso de difamação foi dado, o comercial mais uma vez voltou ao ar.

A relação contrasta com Deppos sentimentos de Hollywood, que ele sentiu que o boicotou antes e durante o julgamento.

“Eu me senti boicotado por Hollywood? Bem, você não teria pulso para sentir que tudo isso era apenas uma piada estranha”, disse ele durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Cannes para promover seu filme “Jeanne du Barry”, de acordo com o The Hollywood Reporter, na primavera.

“Claro, quando você é convidado a se demitir de um filme que está fazendo por causa de algo que é apenas um monte de vogais e consoantes flutuando no ar.

“Eu me sinto boicotado agora? Não, de jeito nenhum. Mas não me sinto boicotado porque não penso em Hollywood. Não sinto muita necessidade de Hollywood – não sei sobre você.”