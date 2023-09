Johnny Depp volta a dirigir com ‘Modi’, 25 anos depois de ‘The Brave’

J.ohnny Depp está fazendo um retorno notável à indústria do entretenimento, tendo assumido vários projetos desde o Âmbar Ouvida ação judicial.

Recentemente, ele estrelou ‘Jeanne du Barry’, seu primeiro papel principal desde a batalha legal e agora está dirigindo ‘Modi’, marcando seu primeiro grande projeto como diretor em 25 anos desde ‘The Brave’.

O filme está sendo rodado atualmente em Budapeste, Hungria, com um elenco repleto de estrelas, incluindo Luisa Ranieri, Ricardo Scamarcio, Al Pacino (que também atua como produtor) e outros.

Sobre o que é ‘Modi’ de Johnny Depp?

‘Modi’ gira em torno da vida e carreira de Modigliani, um renomado pintor e escultor conhecido por seus retratos modernos e alongados.

Situado na Paris do pós-guerra, o filme investiga 48 horas cruciais da vida de Modigliani, baseado em Dennis McIntyrea peça ‘Modi’.

Johnny Depp está se mantendo ocupado

Apesar das controvérsias em torno de sua vida pessoal e do suposto desentendimento com a Disney por causa de ‘Piratas do Caribe’, Depp continua a assumir novos projetos.

‘Modi’ marca seu retorno à direção, papel que ele desempenhou anteriormente em ‘The Brave’ no final dos anos 1990, apresentando Marlon Brando e Clarence Williams III.

Enquanto isso, DeppOs fãs podem apreciar sua interpretação do rei Luís XVI em ‘Jeanne du Barry’, que ganhou elogios no Festival de Cinema de Cannes.