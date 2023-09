Johnny Eblen derrota Fabian Edwards no terceiro round no Bellator 299

Johnny Eblen acabou de defender que é o melhor peso médio do mundo.

Na noite de sábado, na 3Arena, em Dublin, Eblen defendeu o título dos médios contra Fabian Edwards na luta principal do Bellator 299 e, embora tenha enfrentado algumas adversidades, se superou com força, finalizando Edwards com apenas 21 segundos do terceiro redondo.

Nos dois primeiros rounds, Eblen teve ligeira vantagem sobre Edwards, misturando socos e chutes de alto volume nos pés com repetidas tentativas de queda. Edwards esteve à altura da tarefa em grande parte, defendendo as quedas e acertando alguns golpes feios no clinche, incluindo uma cotovelada que abriu um corte amplo sobre o olho direito de Eblen. Esse corte parecia que poderia ser perigoso para Eblen conforme a luta continuasse, mas o campeão dos médios fez com que isso não fosse um problema, acertando Edwards com um gancho de direita e terminando a luta com um ground and Pound violento da primeira posição.

A vitória leva Eblen para 14 a 0 em sua carreira profissional e, com a recente mudança no peso médio do UFC, pode lançar Eblen ao topo do ranking do MMA Fighting Global.

Na co-luta principal, Aaron Pico provou que todo o seu enorme hype tem fundamento ao demolir Pedro Carvalho logo no primeiro round. Pico esteve em cima de Carvalho desde o início da luta, derrubando várias vezes o ex-desafiante ao título dos penas, antes de finalizá-lo com socos da guarda. A vitória leva Pico para 12-4 em sua carreira no Bellator e deve deixar o jogador de 27 anos à beira da disputa pelo título.

No card principal do peso pena feminino, Sara Collins manteve seu recorde de invencibilidade intacto, vencendo Sinead Kavanagh por decisão dividida em uma luta acirrada que não viu nenhuma das mulheres realmente se destacar.

Em luta especial no peso pena no card principal, Mads Burnell venceu Daniel Weichel por decisão unânime. Weichel simplesmente não tinha resposta para a pressão e as combinações que Burnell utilizou ao longo de 15 minutos. Após a luta, Weichel colocou as luvas na jaula e se aposentou do esporte, encerrando sua carreira de 57 lutas. Ele se aposenta com um recorde de 42-15.

Na abertura do card principal, Levan Chokheli desferiu um candidato ao Nocaute do Ano, dormindo Sabah Homasi com um chute frontal violento logo no primeiro round. A vitória é a terceira consecutiva de Chokheli e pode colocá-lo na fila para um nome maior na próxima vez.

