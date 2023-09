Jon Anik: Alexa Grasso precisa mais da vitória na revanche do Noche no UFC do que Valentina Shevchenko

Embora Valentina Shevchenko certamente adoraria revidar contra Alexa Grasso na luta principal do Noche UFC, o comentarista do UFC Jon Anik acredita que Grasso pode precisar mais de uma vitória do que Shevchenko.

Seis meses depois da impressionante vitória por finalização de Grasso em seu primeiro confronto no UFC 285, ela e Shevchenko lutam em uma revanche pelo título no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Anik, que comanda a ação ao lado de Daniel Cormier e Dominick Cruz, explica por que uma segunda vitória de Grasso sobre Shevchenko seria um grande momento em sua carreira.

“Bem, a necessidade humana mais básica é se sentir valorizado, mas o dinheiro também é útil”, disse Anik ao MMA Fighting. “Não sei o que diz a conta bancária de Valentina. Eu sei que ela estará no Hall da Fama do UFC, sei que o legado dela está arraigado, [and] Eu sei que seria absolutamente devastador, não muito diferente do que foi para Kamaru Usman perder sucessivamente para o mesmo adversário após este reinado de título historicamente grande.

“Mas Alexa Grasso precisa mais dessa vitória. Quer dizer, com tudo que está previsto para o UFC [Performance Institute] na Cidade do México, e tudo de forma ambiciosa que pensamos que pode acontecer no México. Comecei minha carreira como jornalista de esportes de combate cobrindo boxe, então certamente tenho uma compreensão profunda do quanto o torcedor mexicano pode significar para o futuro do UFC.

“Brandon Moreno é incrível, mas não conseguiu defender o título repetidas vezes. Se Alexa Grosso conseguir acumular vitórias de Valentina Shevchenko, isso mudaria sua vida provavelmente ainda mais do que o que ela fez em março. Então direi que Alexa Grasso precisa mais disso.”

Anik teve a chance de conversar com os dois lutadores antes da disputa pelo título de sábado, e viu um fogo definitivo em Grasso e Shevchenko. No entanto, quando se trata dos pensamentos e abordagem de Shevchenko para esta segunda reunião, Anik viu um lado um pouco diferente de “Bullet” que ele não via há algum tempo, ou nunca.

“Não consigo me lembrar de dois atletas do campeonato tão confiantes e focados, tanto que estou tão grato por estar contratualmente impedido de apostar nessas coisas”, disse Anik. “Meu Deus, Valentina Shevchenko é um ser humano que vale a pena observar. Tivemos tantas reuniões de lutadores com ela ao longo dos anos em que ela realmente administrou sua energia e não nos deu nada, cara, como tentar tirar suco de uma fruta verde, absolutamente nada. E isso é tudo intencional, mas esta semana, havia apenas um tom diferente para ela, e não quero dizer raiva, mas apenas um tom diferente para ela.

“Dominick Cruz realmente desvendou as camadas com ela em termos da pergunta que ele fez, tão perfeitamente, não posso ir muito longe nisso, mas isso permitiu que ela falasse apenas sobre a técnica de fiação, e se isso é ou não ainda fará parte do arsenal dela, porque obviamente isso foi algo que falhou na execução em vários níveis na primeira luta. Mas foi uma reunião realmente fascinante com ela, e só de ouvi-la falar em sua reunião de mídia sobre algo como, ‘Oh, eu não gosto de descansar a menos que tenha o cinturão’, quero dizer, isso é apenas uma merda assustadora. .”

Depois de ser quase +600 azarão em seu primeiro confronto no UFC 285, Grasso entra na revanche como azarão novamente, embora as linhas estejam bem mais próximas. O lutador de 30 anos está atualmente em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre os atuais pesos mosca Maycee Barber e Viviane Araujo.

Após a conversa da semana da luta com Grasso, Anik vê a confiança crescente em Grasso, junto com a crença de que não importa o quão cedo a luta vá, Grasso acredita que ao longo de cinco rounds, ela será capaz de acertar dois golpes relâmpagos.

“Acho que minha maior lição foi apenas [that] 25 minutos é uma coisa boa para ela”, explicou Anik. “Ela tem um bom estilo por 25 minutos. Ela não está muito preocupada com rodadas bancárias, ela perdeu dois [rounds] para um, no limite, talvez, três para um, e se tivéssemos chegado ao quinto round naquela primeira luta, ela acha que provavelmente vai finalizar.

“Grasso]só acha que em 25 minutos ela consegue finalizar, e não preciso dizer até que ponto ela subiu de nível só indo para aquela luta. Acho que minha única preocupação com Alexa é que, historicamente, ela não finaliza, certo? Muitos nocautes dela, a maioria dos nocautes dela veio no cenário regional. Então acho que talvez Valentina tenha mais maneiras de finalizar. Mas sim, como você pode ver, tenho muito a dizer sobre este evento principal e estou muito animado que seja [almost here].”