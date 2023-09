Jon Anik fala sobre o potencial grande legado de Israel Adesanya, debate sobre a revanche de Sean Strickland

Enquanto muitas pessoas comemoraram a incrível conquista do título de Sean Strickland, outras têm dúvidas sobre o ex-campeão Israel Adesanya após o UFC 293.

Desde a reviravolta dos acontecimentos na divisão dos médios, muitos atiraram não apenas no currículo e legado geral de Adesanya, mas também em seu técnico, Eugene Bareman. A voz detalhada do UFC, Jon Anik, que convocou a ação para a grande vitória de Strickland, foi questionado sobre essas reações.

Anik acredita que é uma conversa difícil, mas justa – ainda mais do lado de Adesanya.

“Agora ele perdeu duas das três lutas, certo? Então, para aqueles que há muito desejam denegrir seu legado no peso médio, isso lhes dá munição”, disse Anik ao MMA Fighting. “Realmente parece que este é um revés para sua carreira, e do qual ele certamente pode se recuperar, mas isso é menos uma declaração sobre Eugene Bareman do que sobre Israel Adesanya.

“O histórico de Eugene Bareman está comprovado, mesmo que ele não seja o seu ser humano favorito no mundo. Esse homem é uma revelação e fez coisas maravilhosas em uma parte do mundo que torna muito difícil realizar esse tipo de sucesso no campeonato do UFC, e não estou tentando dar a ele todo o crédito. Mas se tem alguma coisa parecida com o Hall da Fama do MMA, esse é um dos treinadores, esse é o cara da primeira votação.

“Para mim, Izzy também é o cara da primeira votação, e acho que ele é um dos maiores campeões dos médios de todos os tempos, e acredito que ele pode realmente construir a partir disso. Mas a natureza deste resultado singular é tal que este é um grande revés do tipo legado, dependendo de como ele sai do outro lado. E não sei se existem outras maneiras de girar essa coisa.”

“É por isso que não acho que ele mereça uma revanche imediata”, continuou Anik. “Ele não é um campeão de longa data nesta situação. Ele é o atual campeão nesta situação e merece a maior parte do crédito pelo sucesso do pay-per-view do UFC, na verdade, na última meia década, porque ele sempre foi o cara. E eu sou próximo da família dele, sou próximo da irmã dele, dei um abraço na mãe dele [after the fight]mas acho que em termos de legado, você tem que olhar para a derrota de Sean Strickland, agora, nesta fase de sua carreira, como sendo o revés que é.

Após a derrota, Adesanya apareceu brevemente na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 293 para dizer que perdeu para o melhor homem da noite antes de passar a palavra a Bareman para responder perguntas.

Quando questionado se havia alguma pergunta que ele poderia fazer a Adesanya após o retorno do UFC a Sydney, Anik direcionou as coisas mais para a atividade de Adesanya e o impacto que isso pode ter causado.

“Até que ponto o calendário do campeonato cobrou seu preço? Isso é um fator? Como há muitos de nós por aí, chamemos isso de especulação informada, sugerindo que esse cronograma não é sustentável”, disse Anik. “E pode haver fatores apenas em termos de preparação que não têm nada a ver com o cronograma, e ele pode desprezar minha narrativa e dizer: ‘Cara, fazemos kickbox duas vezes por semana, cara, e você simplesmente não está para algo lá.’”

“Talvez essa não seja a questão mais candente da base de fãs, [but] para mim, essa é a questão mais candente para [Amanda] Nunes e [Valentina] Shevchenko, para Izzy [following their losses]: Isso acabou cobrando seu preço?”

Quanto ao futuro de Adesanya, o CEO do UFC, Dana White, demonstrou interesse em uma revanche; ele indicou que Adesanya não era realmente ele mesmo na luta com Strickland.

Anik não ficaria surpreso se Adesanya tirasse uma folga bem merecida depois de competir em oito lutas pelo campeonato em um período de três anos, mas ele também não descarta uma luta pelo título para o multicampeão após seu retorno, mesmo se o título for defendido pelo menos uma vez antes que isso aconteça.

“Então, ao contrário de Izzy neste caso específico, Aljamain Sterling é o campeão de longa data em termos de revanche imediata, mas acho que há paralelos a serem traçados nessas duas situações, porque acho que é lógico que Izzy e Aljo vão lutar pelo cinturão na próxima luta, mas o cinturão será disputado antes que eles percebam essa oportunidade”, disse Anik. “Eu não ficaria surpreso se Izzy descansasse um pouco, focasse no documentário e permitisse que aquele cinturão fosse disputado uma vez. Permitir [for] Costa e Chimaev [to happen at UFC 294]. Vamos garantir que todas essas lutas aconteçam, certo?

“E, idealmente, em um mundo perfeito para Izzy, acho que você tem esse campeonato dos médios em jogo antes do Dia da Marmota, idealmente em janeiro, talvez você faça isso em dezembro se Sean O’Malley não estiver pronto para ir. Então acho que para Izzy isso faria muito sentido. E mesmo que ele voltasse ao UFC 300, que acho que está marcado para abril, com ou sem título de campeonato, acho que faz muito sentido. Mas acho que, na maioria das vezes, quando você aproveita esse tempo livre, mesmo que não seja um momento de desenvolvimento, ele pode dar frutos.”