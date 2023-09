Jon Jones admite que foi ‘muito legal’ lutar contra Ciryl Gane, e não Francis Ngannou, na estreia nos pesos pesados

Jon Jones pode ter rivalidade com Francis Ngannou, mas também tem muito respeito por ele.

Por quase dois anos, Jones e Ngannou provocaram uma superluta entre si que nunca se concretizou. Com Ngannou deixando oficialmente o UFC no início de 2023, depois de lutar pelo seu contrato e aguardar o período de correspondência do UFC, essa luta agora parece estar para sempre desfeita. Após a saída de Ngannou, ele e Jones trocaram tiros através da mídia (e até se enfrentaram), com os dois homens alegando que o outro é o culpado pela luta não ter acontecido. E embora Jones ainda afirme que é esse o caso, ele admite que houve uma fresta de esperança para a saída de Ngannou: em vez disso, ele teve que lutar contra Ciryl Gane pelo título dos pesos pesados.

“O engraçado é que a narrativa mudou”, disse Jones no podcast OverDogs. “A narrativa mudou de alguma forma e as pessoas estão dizendo que esperei três anos e voltei exatamente quando Francisco havia partido. Na verdade, isso não é verdade. Quando voltei, Francis ainda estava no elenco e eu poderia ter sido sua última luta, mas em vez disso ele desistiu e Ciryl Gane assumiu o lugar de Francis. Voltei pronto para Francis Ngannou, com certeza.

“Mas não vou mentir, saber que estava lutando contra Ciryl Gane em vez de Francis foi muito bom. [Laughs]. Francis é um brincalhão assustador.”

Enquanto Jones conquistava o cinturão desocupado por Ngannou, “The Predator” se concentrava em conquistar as coisas que queria na free agency, assinando uma parceria lucrativa com a Professional Fighters League e um acordo para enfrentar o campeão peso-pesado de boxe Tyson Fury, que Ngannou diz que o trará dinheiro para “mudança de vida”. Ngannou certamente parece estar satisfeito com a forma como tudo funcionou e, embora Jones diga que está feliz por ele, ele ainda afirma que Ngannou vendeu seu legado ao sair.

“Estou feliz por todos esses caras e por poder cuidar de suas famílias”, disse Jones. “Na verdade, estou muito orgulhoso do PFL e do Bellator por serem competidores do UFC. Quero dizer isso como funcionário do UFC. Eu amo o UFC, eles mudaram minha vida. Mas é bom ver opções. As opções são importantes para todos nós, não importa em que negócio você atue, em que estilo de vida. Estou muito, muito orgulhoso desses caras. Mas se você quer se considerar realmente o melhor do mundo neste esporte, não poderá fazê-lo se não estiver no UFC, por mais dominante que seja em outras organizações. Sem desrespeito a ele [but] Já vi caras como o Michael Chandler, que era um grande destaque, ficarem mais medianos no UFC. O UFC é o ápice.”

Enquanto Ngannou comemora um acordo que supostamente lhe renderá dezenas de milhões de dólares, Jones diz que ele próprio não está indo tão mal no UFC. Com uma possível luta entre ele e Ngannou agora aparentemente perdida para a história, Jones parece contente em comemorar os avanços que ambos os homens estão fazendo para o futuro que está por vir.

“Também estou na casa dos oito dígitos no UFC”, disse Jones. “Eles cuidam de mim. … Fico sempre feliz pela galera. Essa é uma das razões pelas quais gosto de Conor McGregor, da progressão do esporte, do que ele foi capaz de fazer por nós. Também estou orgulhoso de Francis Ngannou. O esporte tem sido bom para mim. Tem sido muito bom para mim. Sou capaz de cuidar da minha família e ir embora aos trinta anos, o que é realmente incrível.

“Mas tenho consciência de que essas lutas monumentais, principalmente o lado final, abrem as portas para todos esses caras do futuro. Eu sei que pareço muito clichê com muitas coisas que digo, mas estou feliz que essas bases estejam sendo quebradas para todos. Estou quebrando alguns recordes no octógono que as pessoas vão ter que tentar quebrar um dia e esses caras estão quebrando recordes no aspecto financeiro. Só temos que estar felizes um pelo outro. Todos nós temos nosso tempo.”