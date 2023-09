Jon Rahm iniciará a Ryder Cup jogando contra Scheffler

Tele emparelha para o primeiro Copa Ryder sessão de jogo, os Foursomes (tee times das 07h35 às 08h20) de sexta-feira, já são conhecidos.

Jon Rahm vai se juntar a Tyrrell Hattoncom quem já fez parceria, e enfrentará a dupla americana de Scottie Scheffler e Sam Burns. Rahm enfrentou Scheffler na partida de simples de 2021, que viu o americano sair por cima.

Correspondência 2 vê Viktor Hovland e Ludvig Aberg assumir Max Homa e Brian Harmanseguido pela Shane Lowry e Sepp Straka assumindo Rickie Fowler e Collin Morikawa.

The Foursomes termina com Rory McIlroy e Tommy Fleetwood lutando contra Xander Schauffele e Patrick Cantlay

Os ‘outros’ parceiros de Rahm

Em sua estreia na Ryder Cup de 2018, Rahm teve Justin Rosa como seu primeiro parceiro no Fourball e perderam; no dia seguinte ele caiu novamente, mas ao lado de Poulter. Em 2021, ‘Rahmbo’ só saiu Sérgio Garcia para uma sessão de Fourball com Hatton que os viu empatar com DeChambeau e Scheffler.

Hatton, Rahm e palavrões

Ontem, Hatton brincou sobre algo relacionado a Jon Rahm: “Não entendo por que Jon não diz palavrões em espanhol. Por que ele diz esse tipo de palavra em inglês? Não entendo. Ele provavelmente diria escapar impune – evitando multa por usar esse idioma em um torneio – se ele apenas dissesse palavrões em espanhol. Talvez seja porque em inglês certas palavras têm um pouco mais de força.