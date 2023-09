Jonathan Owens, do Green Bay Packers, apoia Simone Biles em meio a acusações de comportamento rude

Jonathan Owensmarido da estrela da ginástica Simone Bilesdefendeu veementemente sua esposa contra acusações feitas por um fã que afirmou Biles foi extremamente rude durante uma recente viagem de compras.

A fã alegou que o encontro desagradável ocorreu há vários meses em uma loja de maquiagem onde ela trabalhava.

Em uma série de tweets, o torcedor acusou Biles de ser “tão rude” e contou um incidente em que Biles supostamente se recusou a tirar uma foto com a filha de quatro anos de um colega de trabalho, afirmando: “absolutamente não. Sua filha tem quatro anos; ela nem me conhece”.

O fã também afirmou que Biles reclamou com o gerente da loja sobre ser observado enquanto navegava nos itens.

“Durante meses depois”, escreveu a mulher, “toda vez que eu via novidades sobre ela e eles a chamavam de doce, eu só me lembro de como ela era má sem motivo. * Acabou de acontecer.'”

Owens responde

Owensa Green Bay Packers defesa defensiva que se casou Biles no início do ano, saiu em defesa de sua esposa com uma série de postagens no X, afirmando que Biles é a “pessoa mais doce do mundo”.

“Espalhar mentiras na internet é uma loucura”, observou.

“Tudo bem ela negar uma foto. As pessoas às vezes não entendem que você só quer fazer compras em paz, se ela parar e tirar uma foto as pessoas vão continuar seguindo ela e não vão nos deixar em paz.

“E outra coisa. Eu nunca a ouvi falar com alguém assim, especialmente com alguém que lhe pediu uma foto, por que você tentaria fazê-la ficar assim.”

“Eu não vou nessa, eu não brinco com meu bebê.”