Jorge Masvidal confiante de que Dustin Poirier ainda é ‘melhor’ do que Justin Gaethje, apesar da derrota por nocaute no BMF

Quando Jorge Masvidal conquistou o título BMF contra Nate Diaz no UFC 244 em novembro de 2019, o cinturão tinha vaga designada no American Top Team em Coconut Creek, Flórida. Então, quando Dustin Poirier assinou para enfrentar Justin Gaethje na luta principal do UFC 291 de julho Evento pela faixa vaga da BMF, Masvidal acreditava que seu companheiro conseguiria manter o cinturão em casa.

Mas depois de um primeiro round competitivo, Gaethje acertou um chute na cabeça no segundo que mandou Poirier para a tela, o que levou Masvidal a passar o cinturão em torno de Gaethje, e não de seu companheiro de equipe de longa data, quando a poeira baixou.

“Merda, cara. Conheço meu garoto ‘DP’ há um minuto e estamos treinando no American Top Team há muito tempo”, disse Masvidal ao MMA Fightinng antes do evento Gamebred Bareknuckle MMA de sexta-feira. “Então, merda, doeu porque eu pensei 100 por cento que isso viria conosco. Então, depois do primeiro round, eu pensei, ‘Está tudo bem, está tudo bem, pegue ele, pegue ele’, e então, bam.

“A luta aconteceu, e esse é o mundo da luta. Acho que Dustin é melhor que Gaethje, e acho que se eles lutarem de novo, Dustin poderia fazer isso com Gaethje, e eles poderiam continuar dividindo-os assim. Mas é isso que acontece no jogo de luta quando você luta contra caras de nível elite. Esses caras são a personificação do BMF porque buscam esse final. Eles podem lutar, cara. E mais ainda, eles têm aquele instinto assassino de tentar matar, e isso é algo que sempre admiro em um lutador de qualidade, buscar esse final.”

Indo para a luta, e sabendo que Masvidal estaria presente em Salt Lake City para colocar o cinturão no vencedor, Gaethje viu a configuração como uma potencial medalha de honra para que o companheiro de equipe de Poirier envolvesse o título em sua cintura.

“Sim, eu quero que ele faça isso”, disse Gaethje antes do evento. “Isso seria legal. Eu sei que ele vai odiar, então vou adorar ainda mais.”

Masvidal estava ciente da atitude de Gaethje em relação ao momento culminante do evento, e entendeu perfeitamente por que “The Highlight” agiu assim.

“Isso é o que ele deveria dizer para se promover, mas se ele levar alguma coisa para o lado pessoal, ele é um idiota, certo? Porque é claro que vou optar por ‘DP’”, disse Masvidal. “Ele é meu garoto, ele é meu irmão. Conheço esse cara dentro do ambiente de treinamento, conheço o tipo de cara que ele é fora da sala. Ele é uma boa pessoa, cara. Ele é um bom marido, é um bom pai, é um ótimo companheiro de equipe, é um bom amigo, então eu estava 100 por cento com Dustin.”

Masvidal conversou recentemente com a ESPN e ganhou as manchetes ao dizer que Gaethje deveria defender o título do BMF contra ele. “Gamebred” está a pouco mais de quatro meses de anunciar sua aposentadoria do esporte após a derrota por decisão para Gilbert Burns no UFC 287, então o cronograma para essa possível luta não seria tão cedo, ou nunca.

Mas, como a maioria dos lutadores de longa data já sentiu depois de virar a página do próximo capítulo de sua vida e carreira, a vontade de competir pode permanecer forte. E no caso de Masvidal, se isso acontecer, e ele sentir que fez tudo o que podia como promotor, ele estará pronto para coçar aquela coceira contra Gaethje.

“Nada pessoal contra Gaethje. Quando eu fico entediado [retirement from fighting]de promover e me aposentar [from that], daqui a alguns anos lutaremos pelo cinturão da BMF”, disse Masvidal. “Vai ser divertido. Ele é um grande lutador em pé, ele vai para o abate. Vou tentar arrancar a cabeça dele. Seria uma luta e tanto mais tarde. Ele vai fazer o que quer agora aos 155 anos, mas mais tarde poderemos brigar, conseguir aquele pequeno salário.

“Ele está fazendo suas coisas em [155] agora ele vai lutar por esse cinturão, tenho certeza, não sei qual é o futuro dele, mas não estou lutando agora. Estou promovendo. É isso que estou fazendo.”