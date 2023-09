Josh McDaniels aborda Raider Nation sobre a decisão de expulsar FG vs.

Durrando Futebol de domingo à noite no Allegiant Stadium, o Las Vegas Raiders (1-2) perdeu oito pontos, na linha de oito jardas e faltando 2:22 para o fim do jogo no quarto período, mas em vez de tentar nos 4º e 4º, o técnico Josh McDaniels decidiu chutar um field goal, que reduziu o placar para 23 a 18 a favor do Pittsburgh Steelers (2-1).

Zagueiro dos Raiders Jimmy Garoppolo finalmente recuperou a bola faltando 12 segundos para o final da disputa, mas lançou sua terceira interceptação da noite para selar a derrota. Não dar a ele a chance de empatar o jogo é a prova de que McDaniels não confia em seu QB.

McDaniels, 47, foi imediatamente questionado durante a coletiva de imprensa pós-jogo sobre sua decisão de chutar a cesta, que ele explicou nos termos mais simples.

“Você tem duas opções”, disse McDaniels. “Você tenta fazer um jogo de cinco pontos onde você tem a oportunidade de vencer com um touchdown se recuperar a bola.

“Ou você tenta ir em frente e, se acontecer de você converter, terá que fazer uma conversão de dois pontos… essas são as decisões que você deve tomar.”

Josh McDaniels aborda a falta de confiança em Jimmy Garoppolo

McDaniels aceitou a responsabilidade quando questionado se foi ele quem fez a decisão final para chutar a cesta.

“Em última análise, aqueles [calls] são meus [decision]”, disse McDaniels. “Mas conversamos com outras pessoas. …Tenho confiança na nossa defesa. Eles têm jogado bem e pensei que tínhamos a oportunidade de recuperar a bola, talvez a alguns minutos do fim, e ter uma chance de ir até lá e vencer com um touchdown. Esse foi o processo de pensamento.”

McDaniels negou não ter confiança em Garoppolo, dizendo que o time ainda precisaria de outra posse de bola para vencer. Eles poderiam ter forçado horas extras com um TD e uma conversão de 2 pontos, que na verdade haviam feito algumas unidades antes.

“Não, você vai precisar de outra posse de qualquer maneira”, disse McDaniels. “Não é falta de confiança, tentamos isso várias vezes”.