Juiz encerra tutela de Michael Oher

Michael Ohera tutela de está oficialmente encerrada.

Um juiz do Tribunal de Sucessões do Condado de Shelby acabou de ordenar que a tutela que existe desde que Oher tinha 18 anos chegará ao fim, TMZ Esportes confirmou.

A decisão quebra um acordo legal que o ex-astro da NFL estabeleceu com Sean dar Leigh Anne Tuohy na época em que ele morava com o casal antes de ir para a faculdade.

Como informamos, Oher tinha solicitou a sua rescisão em agosto… depois de basicamente alegar que os Touhys o enganaram para que se metesse nisso. Em um processo judicial, ele disse que inicialmente acreditava que os documentos legais eram uma forma de os Touhys adotá-lo formalmente.

Ele alegou em seu processo, no entanto, que mais tarde descobriu que isso permitia que os Touhys controlassem as negociações contratuais em seu nome – potencialmente tirando-lhe uma tonelada de dinheiro… especialmente no acordo que levou à criação do blockbuster. filme baseado em sua vida, “The Blind Side”.

Getty ‘Blind Side’ Inspo Michael Oher diz que Tuohy nunca o adotou, foi tutela



Os Touhys, por sua vez, têm chamado BS sobre as alegações de Oher… com seu advogado, Marty Cantordizendo em um comunicado que a tutela foi simplesmente “estabelecida para ajudar nas necessidades do Sr. Oher, desde conseguir seguro saúde e obter carteira de motorista até ajudar na admissão na faculdade”.

Os Touhys foram inflexíveis de que não teriam objeções em dissolvê-lo.