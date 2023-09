Julgamento de Cain Velasquez por tentativa de homicídio previsto para começar em janeiro de 2024

O julgamento do ex-campeão peso pesado do UFC Cain Velasquez por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio premeditado, está previsto para começar em janeiro de 2024.

Na quarta-feira, o juiz Daniel Nishigaya concedeu uma prorrogação adicional à equipe jurídica de Velasquez para o julgamento, com a condição de que uma data real fosse definida na próxima audiência. A configuração da data do teste foi adiada várias vezes desde que foi inicialmente agendada em janeiro.

“Estou disposto a dar a esta outra data definida com o entendimento de que pretendo definir uma data de julgamento em meados de janeiro, em 6 de dezembro”, disse Nishigaya aos advogados de Velasquez, bem como ao promotor do condado de Santa Clara, Aaron French. .

Velasquez será julgado depois de ser inicialmente preso e acusado em fevereiro de 2022 por supostamente partir em uma perseguição em alta velocidade e disparar várias vezes com uma arma de fogo contra um carro que transportava Harry Goularte, o homem que enfrenta acusações separadas por supostamente molestar sexualmente o filho de quatro anos de Velasquez. filho em uma creche pertencente e administrada pela mãe de Goularte.

Goularte não foi ferido, mas seu padrasto Paul Bender sofreu ferimentos sem risco de vida como resultado de um ferimento a bala sofrido durante o suposto ataque.

Velasquez foi preso sem incidentes e acusado de 10 crimes distintos, incluindo tentativa de homicídio premeditado.

Velasquez passou oito meses atrás das grades até que finalmente recebeu fiança em novembro de 2022, quando o juiz Arthur Bocanegra concedeu sua libertação sob fiança de US$ 1 milhão, juntamente com as condições de que o lutador aposentado usasse um monitor de tornozelo GPS e fosse submetido a tratamento ambulatorial para lesão cerebral traumática e CTE ( encefalopatia traumática crônica).

Desde então, Velasquez recebeu permissão para participar de vários shows de luta livre profissional e outras aparições enquanto aguardava julgamento.

A data exata do julgamento será marcada para 6 de dezembro. Velásquez deverá retornar ao tribunal em janeiro, quando enfrentará a possibilidade de prisão perpétua se for condenado por todas as acusações.