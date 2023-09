Julia Fox dá um toque atrevido à tendência de vestir nu na New York Fashion Week

Júlia Fox elevou a tendência de vestir-se nu a um novo extremo.

Ela fez uma aparição marcante no desfile Naomi Campbell x Pretty Little Thing, marcando o início da New York Fashion Week. Sua roupa deixou muito pouco para a imaginação.

Julia Fox fecha a rua vestindo apenas correntes sexyParker Johnson

A tendência de vestir pelado



Celebridades de todo o mundo como Bianca Sensori, Megan Fox e os Kardashians têm participado da prática de usar roupas transparentes, translúcidas ou da cor da pele que resultam em uma forma elevada de se vestir.

Nesse caso, Fox ficou nu literalmenteexibindo sua figura em forma de 33 anos sob uma teia de correntes.

Fox libera o mamilo

Ao percorrer as ruas da cidade, era inegável que toda a atenção estava fixada no traje de Julia – ou, mais precisamente, na falta dele. Ela estava vestida com um sobretudo preto da coleção de Naomi Campbell, que ela deixou provocantemente aberto. Além disso, sua roupa era uma coleção mínima de metal que mal chegava para cobrir seus mamilos e partes íntimas.

Julia conhece escolhas de moda audaciosas, como fotos com tema BDSM e veja através de tops tubulares forrados com preservativos. No entanto, seu último conjunto pode ser o mais ousado até agora.