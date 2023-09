Julio Urias: Detalhes chocantes sobre o incidente e suposta agressão a seu parceiro revelados

Tele arremessador mexicano do Los Angeles Dodgers, Júlio Urias está com um pé fora da MLB, além de passar por uma crise pessoal, após no último domingo ter sido preso sob acusação de grave violência doméstica contra a companheira, Margarida Perezaparentemente após a partida entre Los Angeles FC e Inter Miami da MLS, realizado no BMO Stadium, na cidade de Los Angeles.

Vários dias depois, o TMZ Sports revelou mais detalhes do violento incidente envolvendo o jogador de Sinaloa, no México.

Relatórios indicam que Enorme foi pego enquanto empurrava uma mulher, provavelmente Margarida, então os policiais do estádio vieram parar a situação e prenderam o arremessador. Posteriormente, ele permaneceu sob custódia por algumas horas e foi libertado sob fiança, após efetuar o pagamento de US$ 50 mil. No entanto, permanecem contra ele acusações de violência doméstica grave.

Este seria Enorme‘segundo incidente semelhante pelo que, se confirmado, poderia representar sua suspensão permanente da MLB, depois que em 2019 ele recebeu uma suspensão de 20 jogos após uma prisão em maio por suspeita de contravenção, presumivelmente violência doméstica, embora nenhuma acusação tenha sido apresentada naquela ocasião .

Do que é acusado Julio Urias?

Enorme também é acusado de causar lesões corporais a seu parceiro, de acordo com uma porta-voz do Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles na terça-feira.

Enquanto isso, Enorme não viajou com o Dodgers para Miami, onde o time realizaria uma série de três jogos e o mexicano tinha início marcado para quinta-feira.

“Para nós é uma situação que veremos dia após dia”, disse o dirigente David Roberts comentou antes do jogo. “Não quero me precipitar muito. Ao analisar como certas coisas se desenrolaram, você aprende que a melhor maneira de lidar com isso é no dia a dia”, acrescentou.

Esta estação, Enorme disputou 21 partidas, com 11 vitórias, onde permitiu 112 rebatidas, 61 corridas e 24 home run.