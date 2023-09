Julio Urias preso por violência doméstica: insights sobre seu relacionamento com Daisy Perez

euJulio Cesar Urias, do Angeles Dodgers, sempre tentou manter sua vida pessoal longe dos holofotes e evitou falar sobre família e relacionamentos, porém, após a notícia de sua prisão por violência doméstica ocorrida no último domingo, muito se especulou sobre isso, e com muito pouca informação adicional sobre este infeliz incidente, a investigação por parte das autoridades do sul da Califórnia com o Los Angeles Dodgers e Liga Principal de Beisebol já estão em andamento.

Onde Julio Urias foi preso?

Segundo informações do Los Angeles Times, Urias teria sido preso enquanto participava como convidado especial do Jogo da Major League Soccer da temporada regular do LAFC contra o Inter Miami, casa do astro Lionel Messi, no BMO Stadium na noite do último domingo.

Enquanto isso, o arremessador mexicano, vencedor da World Series 2020, está com Daisy Perez pelo menos desde 2021. Perez não tem perfil público nem muitos detalhes sobre ela, ela já esteve em muitos eventos públicos com o arremessador de 26 anos

Eventos públicos de Julio Urias e Daisy Perez

O primeiro grande evento público que Daisy Perez participou com Julio Urias foi quando eles se dirigiram ao Palácio Nacional do México para se encontrarem com o Presidente do México Andrés Manuel López Obrador. O presidente deu as boas-vindas ao casal e falou sobre sua carreira como arremessador e o que o motivou a se tornar um arremessador melhor. AMLO também reservou alguns segundos para apresentá-la diante das câmeras.

Além disso, Margarida Perez foi o responsável por lançar o primeiro arremesso em um jogo da atual temporada da MLB em que os Dodgers receberam o Colorado Rockies no dia 3 de abril deste ano, quando distribuíram um Bobblehead em forma de Julio Urias.