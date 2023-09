Julio Urias supostamente empurrou mulher contra a cerca antes de ser preso por violência doméstica

Júlio Urias foi visto empurrando uma mulher contra uma cerca no BMO Stadium, em Los Angeles, no domingo, antes de ser preso. TMZ Esportes .

O suposto incidente aconteceu em algum momento após o LAFC vs. Jogo de futebol do Inter Miami.

Disseram-nos que os trabalhadores do estádio primeiro interromperam a altercação… mas nossas fontes dizem que Julio então entrou em um carro próximo com a mulher, onde nos disseram que as coisas esquentaram novamente.