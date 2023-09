Junior dos Santos atropela Fabricio Werdum e vence decisão dividida no Gamebred Bareknuckle 5

Pela primeira vez em mais de quatro anos, Junior dos Santos está de volta à coluna das vitórias.

O ex-campeão peso pesado do UFC quebrou uma seqüência de cinco derrotas consecutivas ao sangrar e espancar o ex-campeão Fabricio Werdum a caminho da vitória por decisão dividida em sua estreia no MMA na sexta-feira, na luta principal do Gamebred Bareknuckle 5.

“Essa foi a minha primeira vez [fighting bare-knuckle MMA] e adorei, foi incrível”, disse um exultante dos Santos. “Eu me sinto bem. Estou um pouco dolorido, mas acho que está tudo bem. Estou lutando contra alguém que estava muito bem preparado. Todo mundo conhece a lenda que ele é.”

Dos Santos liderou a dança desde o baile de abertura, apimentando Werdum com uma dieta constante de socos, ganchos e chutes baixos, depois cortando Werdum e derrubando-o com uma grande mão direita no final do round inicial. Werdum sobreviveu e permaneceu na luta atirando para quedas sem sucesso, porém seu olho esquerdo estava uma bagunça sangrenta no terceiro assalto. Às vezes, parecia até que sua pálpebra estava prestes a ser arrancada. No final, dois juízes marcaram a disputa por 30 a 27 para dos Santos, enquanto o único dissidente viu, desconcertantemente, 29 a 28 para Werdum.

“Vocês querem que eu vá para o chão com aquele cara? De jeito nenhum”, disse dos Santos. “São golpes, cruzes e ganchos, essa é a minha praia. E quanto mais faço, mais confortável me sinto.”

O replay completo do vídeo da luta pode ser assistido acima.

Dos Santos, 39, e Werdum, 46, já se enfrentaram em 2008, com dos Santos derrotando Werdum por nocaute no primeiro round na memorável estreia do primeiro no octógono no UFC 90.

Antes de sexta-feira, dos Santos (22-10) estava afastado dos gramados desde que uma lesão no ombro contra Yorgan De Castro estragou sua única aparição na jaula do Eagle FC. Werdum (24-10-1, 1 NC), da mesma forma, competiu pela última vez em 2021 sem competição contra Renan Ferreira em sua única participação no PFL.

Gamebred Bareknuckle 5 aconteceu no VyStar Veterans Memorial Arena em Jacksonville.

Confira os resultados completos do Gamebred Bareknuckle 5 abaixo.