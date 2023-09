Junior dos Santos reage ao físico de Fabricio Werdum antes da revanche no MMA

Junior dos Santos e Fabricio Werdum se reencontram quase 15 anos depois do primeiro encontro no UFC, e “Cigano” não sente que muita coisa mudou em alguns aspectos.

“Cigano”, novato no octógono na época, nocauteou o experiente e favorito “Vai Cavalo” no UFC 90 em Rosemont, Illinois, para iniciar uma impressionante corrida pelo cinturão do UFC. Werdum se separaria do UFC meses depois para ingressar no Strikeforce, e só retornaria anos depois para conquistar o ouro do UFC.

Eles vão revanche na noite de sexta-feira sem luvas no Gamebred Bareknuckle MMA, com Werdum retornando após provocar sua aposentadoria do esporte após uma breve passagem pela bandeira do PFL. Werdum parece estar em ótima forma antes da luta e dos Santos diz não estar preocupado com o uso de doping.

“Vi que ele é muito forte, as pessoas falam muito sobre isso, mas o queixo não tem músculo”, disse dos Santos rindo durante episódio recente do podcast MMA Fighting Trocação Franca. “Os músculos não fazem muita diferença quando se trata do queixo. E, quero dizer, você acha que era diferente naquela época? Não sei. É complicado, sabe? Depois de ver todo tipo de coisa que aconteceu no mundo da luta todos esses anos foi um grande aprendizado para mim, ver como as coisas eram feitas. É complicado, sabe?”

Tanto dos Santos quanto Werdum testaram positivo para substâncias proibidas depois que o UFC fez parceria com a Agência Antidoping dos Estados Unidos. Werdum teve sua suspensão reduzida e “Cigano” foi inocentado após investigação da USADA mostrar que um suplemento contaminado causou resultado positivo.

“Quanto a ele vir animado ou não, todos os caras com quem lutei até agora – a menos que depois da USADA [UFC deal] isso talvez mudou as coisas e deixou tudo mais limpo, não sei, mas antes disso… Todos esses caras, irmão”, disse dos Santos. “Eu penso muito comigo mesmo sobre isso às vezes, sobre toda a situação de como as coisas estavam e minhas decisões sobre isso, sabe? Fazendo as coisas que fiz, me tornando campeão do mundo do jeito que fiz. Irmão, independente do que vier, estarei preparado para tudo.”

Dos Santos disse que inicialmente recusou uma oferta para competir no Gamebred Bareknuckle MMA recentemente, enfrentando Roy Nelson, por não entender muito do esporte. Depois de fazer algumas pesquisas, o brasileiro disse estar “muito animado” porque “é algo diferente que nunca fiz antes”.

“Não é muito diferente [from regular MMA] exceto um pouco mais de sangue”, ele riu, “porque cada soco acaba cortando o rosto. As pessoas têm que estar preparadas para o sangue [laughs], mas sangue não é grande coisa. Essa é uma oportunidade para mim, nesta fase da minha carreira, vivenciar como era nos primeiros tempos do MMA, quando as pessoas lutavam sem luvas, com cabeçadas, sem regras. Não será assim, mas será próximo.”

O especialista em nocautes acredita que competir sem luvas pode beneficiar Werdum devido à sua experiência no chão. No final, porém, “Cigano” confia nas mãos para sair vitorioso em Jacksonville, na Flórida.

“Não duvido que ele puxe para a guarda”, disse dos Santos. “Para mim, não ter luvas pode causar mais cortes e me machucar mais, mas preciso ter cuidado com os socos. As luvas existem para proteger as nossas mãos e não o rosto dos nossos adversários. Luta é luta e nunca sabemos o que vai acontecer por mais preparados que estejamos.

“Do jeito que foi a primeira luta, espero que o Werdum venha mais preparado e ainda mais estratégico dessa vez, sem se expor muito. É por isso que digo que ele pode puxar para guarda. O grappling dele é o melhor que já vimos no peso pesado e me vejo usando isso. Obviamente ele também pratica muay thai, mas estou extremamente confiante e pronto para fazer como fiz da primeira vez. Ele pode ter me subestimado ou não, mas seja lá o que for, não acho [the knockout] foi um erro da parte dele, mas crédito ao meu trabalho.”