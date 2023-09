Junior dos Santos: Sergei Pavlovich vai ‘dominar’ o peso pesado se Jon Jones e Stipe Miocic se aposentarem no UFC 295

Junior dos Santos vê um futuro brilhante para Sergei Pavlovich.

Pavlovich, um candidato em ascensão de 31 anos, registrou um recorde de 6-0 com seis nocautes no primeiro round sob a bandeira do UFC desde 2019, um período que inclui paralisações de Curtis Blaydes, Tai Tuivasa e Derrick Lewis. O poderoso russo está se aproximando rapidamente da chance pelo cinturão e “Cigano” acredita que é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça.

“Tive a oportunidade de treinar com ele e ele é muito duro, irmão”, disse dos Santos em episódio recente do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Ele vai assustar muita gente lá dentro. Ele será uma estrela, dominará esta categoria em breve e está cada vez melhor.”

O campeão peso pesado do UFC, Jon Jones, coloca seu título em jogo contra Stipe Miocic na luta principal do UFC 295, em Nova York, no dia 11 de novembro, e tem havido rumores de uma possível aposentadoria dupla para os dois homens, independentemente de quem vencer no Madison Square. Jardim. Se for esse o caso, e o cinturão ficar vago novamente antes do final de 2023, dos Santos prevê Pavlovich como o homem que assumirá o manto e iniciará um longo reinado pelo título do UFC.

“Cigano”, disse o compatriota Jailton Almeida, que enfrenta Blaydes na luta principal do UFC São Paulo uma semana antes do UFC 295, dia 4 de novembro, também se mostra material para o campeonato, mas dos Santos não pode ignorar o que sentiu trabalhando em a academia com Pavlovich.

“’Malhadinho’ também está indo muito bem em todos os sentidos e espero que continue assim”, disse dos Santos. “Mas eu tive a experiência pessoal de treinar e tudo mais, de saber o quão difícil é treinar com Pavlovich, e é por isso que estou dizendo isso. Ele é super durão, sabe?

“Mas obviamente vemos o trabalho que o ‘Malhadinho’ fez e é impressionante. Acho que ele sempre estará no topo também. Será uma batalha interessante. O peso pesado vive um grande momento, principalmente após a chegada de Jon Jones.”

Jones desmantelou Ciryl Gane para conquistar o cinturão vago no início deste ano. Agora ele vai colocar o cinturão em jogo contra o dono do maior número de defesas de título consecutivas na história dos pesos pesados ​​do UFC, Miocic. Bicampeão, Miocic perdeu sua luta mais recente para Francis Ngannou, porém “Cigano” acha que a atração principal do UFC 295 foi “a luta certa a se fazer”.

“Se há alguém que pode desafiar Jon Jones agora, esse alguém é Stipe Miocic”, disse dos Santos. “Admiro muito o Stipe, ele é um grande lutador com uma sólida formação no wrestling. UFC e Dana White tomaram a decisão certa. Essa é uma luta que vai emocionar todos os fãs e não vou perder. Faz todo o sentido.”

Miocic venceu 20 das 24 lutas profissionais de MMA e fez 1 a 1 contra “Cigano” dentro do octógono. O brasileiro disse que o poder de soco de Miocic é uma ameaça real para Jones no UFC 295.

“Na minha carreira, acho que quem mais me atingiu foi Miocic – que eu [still] tinha consciência. Os outros eu dormi”, disse dos Santos rindo. “Acho que ele traz um grande perigo para Jon Jones. E não precisamos falar sobre Jon Jones, ele é incrível.

“Jon Jones é o favorito contra qualquer um, obviamente. Ele é excepcional, nunca perdeu na carreira e essa é uma luta que você não pode perder.”