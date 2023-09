Justiça anuncia início dos trâmites para realização do certame

O concurso ANPD é um tópico de destaque nas discussões recentes sobre concursos públicos no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão responsável pela proteção de dados pessoais no país, está se preparando para abrir novas vagas. O Ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou recentemente que autorizará a realização de um concurso público para preenchimento de vagas na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A confirmação ocorreu durante uma audiência no Senado Federal.

A ANPD e a importância do Concurso

A ANPD foi criada em novembro de 2020 e se tornou um órgão crucial para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Com a crescente digitalização dos processos em várias esferas da sociedade, a proteção de dados pessoais se tornou um desafio significativo. A ANPD desempenha um papel vital na supervisão e implementação de medidas que garantem a proteção de dados no Brasil. Atualmente a ANPD conta com 99 pessoas, sendo 19 terceirizados. A principal forma de recrutamento foi por meio da cessão de servidores de outros órgãos federais. A Autoridade encaminhou ao Ministério da Justiça um pedido de concurso para 213 novos servidores.

A necessidade de expansão da ANPD

O Tribunal de Contas da União já fez recomendação de que a Autoridade precisa expandir para conseguir lidar com o grande desafio que temos em proteção de dados, conforme afirmou o presidente da ANPD, Waldemar Gonçalves, em entrevista ao Convergência Digital.

Anúncio do Concurso ANPD

Durante uma audiência pública no Senado Federal, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou o início dos trâmites para a realização do concurso ANPD. Ele destacou que a pasta está trabalhando na estruturação do edital para o concurso. O próximo passo será a análise pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O ministro ressaltou a necessidade de pessoal adequado para enfrentar os crescentes desafios da ANPD e reforçar a instituição. Ele afirmou:

“Estamos estruturando neste momento um concurso da Justiça e, em breve, irá ao Ministério da Gestão para que haja um concurso público para servidores efetivos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados.”



Processo de Seleção e Contratação

A ANPD enviou um pedido para a realização de um processo seletivo simplificado em maio de 2022. Esse processo será usado para a seleção de pessoal em casos de contratação temporária. Atualmente, o pedido está em trâmite no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Após a autorização do MJSP, o processo será encaminhado para o Ministério da Gestão e da Inovação para a contratação de servidores temporários.

O Desafio da Proteção de Dados

A proteção de dados é um desafio enorme e em constante crescimento, principalmente com o avanço da digitalização. A demanda por profissionais qualificados na área de proteção de dados aumentou significativamente nos últimos anos. O concurso ANPD será uma excelente oportunidade para os profissionais que desejam ingressar nesta área em crescimento.

Expectativa de Vagas

A ANPD atualmente tem 99 pessoas em seu quadro de funcionários, sendo 19 terceirizados. A principal forma de recrutamento foi por meio da cessão de servidores de outros órgãos federais. A Autoridade encaminhou ao MJ um pedido de concurso para 213 novos servidores.

Preparação para o Concurso ANPD

Para se preparar para o concurso ANPD, é essencial estar atualizado sobre as leis de proteção de dados e ter um bom conhecimento sobre a LGPD. Além disso, os candidatos devem se familiarizar com o processo de seleção e as exigências do cargo.

Por fim, o anúncio do início dos trâmites para o concurso ANPD é uma notícia animadora para os profissionais que buscam oportunidades na área de proteção de dados. Este concurso será uma excelente oportunidade para fortalecer a Autoridade e garantir a proteção de dados pessoais no Brasil.