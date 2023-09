Justiça condena Bancos por fraude em empréstimo consignado

A justiça brasileira tomou decisões rigorosas recentemente, condenando dois bancos de renome por fraudes em empréstimos consignados. Esse tipo de empréstimo, denominado “crédito consignado“, é uma modalidade muito buscada devido às suas taxas de juros geralmente mais baixas. No entanto, também se tornou alvo de fraudadores e práticas ilegais.

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito muito popular, principalmente entre aposentados e servidores públicos. No entanto, esse tipo de empréstimo tem sido alvo de diversas fraudes, levando à condenação de instituições financeiras. Neste artigo, vamos mergulhar a fundo na questão, discutindo o que é o empréstimo consignado, as vantagens e desvantagens, e como se proteger de fraudes.

1. O que é Empréstimo Consignado

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito onde as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do mutuário. Este tipo de empréstimo é muito popular devido à sua simplicidade e à ausência de uma verificação de crédito extensa para a sua aprovação.

Vantagens do Empréstimo Consignado

O empréstimo consignado possui várias vantagens notáveis. Um dos maiores benefícios é que ele oferece taxas de juros mais baixas em comparação com outros tipos de empréstimos pessoais, tornando-o uma opção mais acessível para muitas pessoas.

Desvantagens do Empréstimo Consignado

Apesar das vantagens, o empréstimo consignado também tem suas desvantagens. Uma das principais é que o valor do empréstimo é limitado a uma porcentagem fixa da renda mensal do mutuário, o que pode restringir a quantidade de dinheiro que pode ser emprestada.



Você também pode gostar:

O caso de fraude no Empréstimo Consignado

A justiça federal em Curitiba decidiu a favor de uma pensionista de Campo Largo, no Paraná, que alegou não ter solicitado nenhum empréstimo consignado junto aos bancos Daycoval e C6. Ela também afirmou que não assinou nenhum documento que autorizasse tais empréstimos em sua conta na Caixa Econômica Federal (CEF).

Os bancos em questão

Os bancos Daycoval e C6, condenados neste caso, são instituições financeiras de grande porte no Brasil. Ambos oferecem uma variedade de serviços, incluindo o crédito consignado, o qual foi o centro desta controvérsia.

A decisão da justiça

O juiz federal Augusto César Pansini Gonçalves da 6ª Vara Federal de Curitiba tomou a decisão final neste caso. Ele determinou que os descontos de crédito consignado fossem suspensos imediatamente e que os bancos devolvessem os valores já descontados à pensionista.

Cada uma das instituições financeiras foi condenada a pagar uma indenização de R$ 5.000,00 à pensionista. Este valor será corrigido a partir da data da sentença. O juiz também destacou que a devolução dos valores descontados não deveria ser feita em dobro, mesmo com a comprovação da falsidade das assinaturas pela perícia.

O papel do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também foi mencionado neste caso. No entanto, o juiz afirmou que ele seria responsável apenas subsidiariamente. Isso significa que o INSS seria obrigado a pagar a indenização somente se os bancos não pudessem fazê-lo.

Em sua decisão, o juiz Gonçalves explicou que, mesmo com as assinaturas falsas, não se podia presumir a má-fé dos bancos ou do INSS. Essa afirmação é importante, pois a má-fé é um critério usado para determinar a necessidade de devolução em dobro.

Dano moral

O juiz também concedeu à pensionista o direito à indenização por danos morais. Ele explicou que os descontos causaram dissabores à pensionista, que pode ser presumido. Ele acrescentou que, como a pensionista não recebe proventos muito elevados, é mais suscetível a situações que indivíduos mais jovens e melhor remunerados podem considerar um mero aborrecimento.

A notificação ao Ministério Público Federal

Uma vez que houve indícios de prática de falsidade documental neste caso, o juiz determinou que o Ministério Público Federal fosse notificado. Isso significa que o caso será investigado mais a fundo.

Mantenham a atenção ao contratar Empréstimo Consignado

O caso em questão é um lembrete importante para os consumidores estarem sempre atentos às suas transações financeiras. Também ressalta a responsabilidade das instituições financeiras em garantir a segurança e a legalidade de suas operações. Enquanto as vítimas de tais fraudes têm o direito de buscar reparação na justiça, o melhor cenário é, sem dúvida, prevenir tais situações.

A condenação dos bancos por fraude em crédito consignado é um passo significativo na direção certa. Traz uma mensagem clara de que práticas fraudulentas não serão toleradas e que as instituições financeiras serão responsabilizadas por suas ações.