Justin Bieber se torna a motivação de Coco Gauff no Aberto dos Estados Unidos: não perdi um jogo depois de vê-lo

Coco Gauff fez um retorno notável para garantir uma vitória na noite de sexta-feira no Aberto dos EUA contra Elise Mertensficou em 32º lugar e avançou para as oitavas de final em um grande torneio pela terceira vez este ano.

No entanto, havia uma fonte adicional de motivação que alimentava a sua determinação em vencer – ninguém menos que a popular estrela pop, Justin Bieber.

“Ah, sim, eu definitivamente vi quem estava lá.” Gauff disse à ESPN.

“Eu pensei que não poderia perder na frente de Justin Bieber. Não perdi um jogo depois de ver isso.

“Fiquei um pouco tenso quando o vi pela primeira vez, então me lembrei presidente Obama e Michelle Obama estavam na minha partida da primeira rodada.”

Ambos Justino e Hailey Bieber estiveram presentes no US Open, realizado no Arthur Ashe Stadium, na noite de sexta-feira.

O casal poderoso foi visto sentado ao lado Francisca Tiafoeuma estrela do tênis americano em ascensão, que também garantiu sua vaga nas oitavas de final naquela noite com uma vitória de retorno contra Adriano Mannarinovencendo por 4-6, 6-2, 6-3, 7-6 (8-6).

Bieberfoi visto compartilhando risadas com Tiafoe e até trocaram uma saudação amigável com ele enquanto assistiam ao jogo.