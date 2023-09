Justin e Hailey Bieber dão inspiração a Coco Gauff para vencer a partida do Aberto dos EUA

Os Biebers serviram algumas grandes estrelas no Aberto dos Estados Unidos na noite de sexta-feira… provocando uma mensagem do grande tênis Coco Gauff – e abrindo caminho para a vitória.

Justino dar Hailey estavam relaxando em seus camarotes no Arthur Ashe Stadium, assistindo Coco batalhar Elise Mertens na terceira rodada do torneio feminino do Grand Slam.