Justin Gaethje rejeita sugestão de luta pelo título de Jorge Masvidal ‘BMF’: ‘Ele parece pesar 240 libras’

Justin Gaethje deixou claro que conquistar o título dos leves do UFC é sua primeira prioridade, o que deixa qualquer conversa sobre o título “BMF” em segundo plano por enquanto.

Isso inclui um confronto de fantasia com Jorge Masvidal, sobre o qual “Gamebred” falou em entrevistas recentes devido à derrota de seu companheiro de equipe Dustin Poirier para Gaethje na batalha pelo cinturão no UFC 291. Masvidal insiste que não é nada pessoal, mas o BMF inaugural O campeão cogitou a ideia de lutar contra Gaethje em algum lugar no futuro, caso ele voltasse da aposentadoria.

Em sessão de perguntas e respostas em Sydney, na Austrália, na sexta-feira, Gaethe foi questionado sobre a luta contra Masvidal e ele concordou que ainda não é o momento certo para esse confronto.

“Parece divertido”, disse Gaethje. “Mas eu tenho um objetivo, é o campeonato indiscutível. Depois disso, tenho muito tempo para travar essas lutas. eu não acho [Masvidal is] sempre voltando. Ele parece pesar 240 libras. Eu luto até 155 libras, tenho certeza que ele gostaria de lutar até 170”.

As vitórias consecutivas de Gaethje sobre Poirier e Rafael Fiziev reforçaram seu já impressionante currículo e sua reputação como um dos lutadores mais emocionantes da história do UFC o coloca em uma posição forte para desafiar o vencedor da luta principal do UFC 294, em 21 de outubro, que conta com o peso leve. o campeão Islam Makhachev defende em revanche contra Charles Oliveira.

Focado apenas em finalmente ganhar o status indiscutível de 155 libras, Gaethje está inclinado para sua própria revanche contra Oliveira, embora esteja preparado para ser o próximo desafiante de Makhachev.

“Acho que prefiro Oliveira, mas realmente acho que Makhachev vai vencer e estou muito animado com o novo desafio, com certeza”, disse Gaethje.

No caso de Gaethje colocar seu título BMF em disputa algum dia, qualquer número de nomes poderá surgir, com o popular Conor McGregor sendo mencionado com frequência. Até Gaethje tem que admitir que a ideia de obter uma vitória definitiva sobre McGregor o atrai muito.

“Eu estaria mentindo se não dissesse que sonhei em encerrar sua carreira e ter certeza de que ele nunca seria capaz de voltar atrás”, disse Gaethje. “[Michael] Chandler agora será o segundo cara que derrotei e que escolheu lutar e acho que isso fala por si. Ele não vai lutar comigo, pura e simplesmente.”