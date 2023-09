Kadarius Toney ataca Pat McAfee por comentários sobre a derrota inicial do Chiefs

Chefes de Kansas City receptor amplo Kadarius Toney recorreu às redes sociais para destacar a personalidade da ESPN Pat McAfee por seus comentários sobre o desempenho de Toney na derrota inicial do Chiefs para o Leões de Detroit. Toney, 24 anos, criticou os comentários de McAfee em seu programa na ESPN, embora ainda não esteja claro o que exatamente foi dito que perturbou Toney.

A McAfee discutiu Chris Jones‘situação contratual com a equipe em seu programa e, na terça-feira, ele falou sobre como Toney excluiu sua conta X (anteriormente Twitter) após seu desempenho na semana 1. “Pat McAfee está falando como se realmente soubesse de merda. Você é apenas mais um idiota… frio”, disse Toney, referindo-se aos comentários de McAfee.

Esta não foi a única batalha de Toney nas redes sociais esta semana. Ele também convocou a base de fãs de seu ex-time, o Gigantes de Nova Yorkapós a derrota por 40 a 0 para o Dallas Cowboys. Toney postou um meme com os Cowboys, Saquon Barkley e Daniel Jones e legendou a postagem: “Na, não fique quieto agora”.

A McAfee ainda não respondeu aos comentários de Toney, mas ele retornará às emissoras ESPN na sexta-feira sobre um tema que o apresentador abordará. Os Chefes assumirão o Jaguares de Jacksonville em seu confronto da semana 2 no domingo.

Toney não é o único

As críticas de Toney à McAfee não são a primeira vez que um jogador da NFL chama uma personalidade da mídia por seus comentários. Em 2019, Cleveland Browns quarterback Baker Mayfield chamou o analista da Fox Sports Colin Cowherd por suas críticas ao comportamento de Mayfield dentro e fora do campo.

Embora seja comum personalidades esportivas opinarem sobre o desempenho e os contratos dos jogadores, é importante lembrar que esses atletas são seres humanos cheios de emoções. As críticas fazem parte do trabalho dos atletas profissionais, mas é importante lembrar que elas são mais do que apenas estatísticas e desempenho em campo.