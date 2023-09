Kadarius Toney, do Chiefs, encerra conta X em meio a trollagem online de drops contra Lions

Chefes de Kansas City‘receptor amplo Kadarius Toney não acertou um, mas três passes perfeitos de ninguém menos que Patrick Mahomes. Se ele os tivesse pegado, os Chiefs provavelmente teriam vencido a abertura da temporada contra o Leões de Detroit. Como resultado desses erros evidentes, a internet foi tão implacável como sempre, com memes e trollagens constantes. Qualquer atleta profissional deve sempre esperar ser assado online quando tiver uma noite de folga, como Toney, ele vem com a descrição do trabalho. Qualquer figura pública está sujeita a escrutínio e críticas pela forma como exerceu a sua disciplina. Mas Kadarius Toney não aguentou e tomou uma decisão que só pode perpetuar a trollagem e o assédio. As piadas são bastante inventivas e um pouco exageradas, mas às vezes a Internet pode ser um lugar sombrio.

Kadarius Toney fecha sua conta X

Se você simplesmente digitar Kadarius Toney na seção de pesquisa da plataforma X, você encontrará imediatamente os memes e as alegrias sobre a noite de folga que ele teve. Há imagens de Toney com tijolos em vez de mãos, e muitas reações divertidas de fãs que estão fazendo tudo isso brincando. A maioria das reações foi direto para seu perfil X, algo que o jogador simplesmente não aguentava. Como resultado, ele decidiu encerrar sua conta X até novo aviso. Em momentos desafiadores como este, os atletas profissionais têm duas opções. Ou eles pegam a piada e a usam como motivação para melhorar ou se isolam do mundo como Toney acabei de fazer.

Patrick Mahomes já manifestou seu apoio ao companheiro de equipe e mantém 100% de confiança em suas habilidades. Qualquer atleta do mais alto nível pode ter uma noite ruim como Toney teve, mas nem todo mundo consegue se levantar e continuar tentando. As semanas seguintes serão um excelente teste para Kadarius Tney ver do que ele realmente é feito. Com apenas 24 anos, Toney já era parte integrante do Chefes de Kansas City‘ mais recente Super Bowl ganhar. Certamente, o tempo permitirá que ele veja este episódio com um pouco mais de leviandade e com sorte ele poderá abrir sua conta X novamente. É tudo uma brincadeira, ele não pode dizer que não ganhou os memes.