Kansas City Chiefs Wide Receivers: Quais são as melhores opções para o Fantasy Football?

Cestamos às vésperas do início de 2023 NFL temporada e com ela chega o momento preciso para testar seus conhecimentos no mundo do Futebol de fantasia.

Um dos corpos ofensivos mais atraentes para os amantes da Fantasia é a unidade explosiva do campeão Chefes de Kansas Cityliderado por Patrick Mahomesconsiderado o quarterback prototípico do século XXI.

Ele é acompanhado por seu espetacular corpo de receptores: Travis Kelce, Kadarius Toney, Skyy Moorebem como a surpresa correndo de volta, Isaías Pachecoque inicia seu segundo ano como profissional, após uma sólida temporada de estreia no campeonato.

Destaques das estatísticas ofensivas do Kansas City Chiefs em 2022

A unidade projetada por Andy Reid gira em torno da magia que Mahomes produz, por isso foi para o ar 62% das jogadas ofensivas, na temporada anterior, com média de 29,2 pontos por jogo e com ataques de posse de solo, ainda que recheados de jogadas explosivas.

No ano passado, por jogo, o Chefes média de 64,4 jogadas.

Pontos: 496 (1º)

Ofensa total: 7.032 (1º)

Jogadas: 1.094 (11º)

TDs ofensivos: 59 (1º)

Pontos por unidade: 2,71 (1º)

Por posição, Patrick Mahomes terminou como o segundo melhor quarterback da liga, de acordo com o ranking do The Fantasy Footballers.

Seu corpo de running back, liderado por Pachecoque conquistou o cargo de titular do time, terminou em quinto lugar na liga, enquanto o corpo receptor ficou em 15º entre os 32 times da NFL e Travis Kelce reafirmou-se como o melhor tight end da liga, ajudando o Chefes ao melhor desempenho na posição.

Como os wide receivers dos Chiefs se saíram no Fantasy Football?

Kadarius Toneyas estatísticas de foram espetaculares depois de ingressar no Chefes na última temporada, com média de 2,63 jardas por rota percorrida e foi alvo de Mahomes em 26,2% de suas rotas.

Infelizmente, ele correu apenas 65 rotas no total em sete jogos, ficou inativo por três semanas e nunca participou de mais de 44% das jogadas ofensivas por jogo, então seu desafio para este ano é estar mais envolvido em Mahomes‘ ofensa, incluindo ser o Chefes‘ principal receptor após a saída de Monte Tyreek.

Isso e onde Kelceo papel de fazer o Chefes‘O ataque explosivo, sem ter receptores dominantes, como nos anos anteriores, se destaca ainda mais.

Além disso, Eric BieniemyO ataque tentou dar mais equilíbrio ao ataque, com o ataque ao solo, após o surgimento do Pacheco desde sua primeira abertura na Semana 7 em diante.

Desde então, o novato contribuiu com 139 corridas para 681 jardas e quatro touchdowns, ficando em 12º lugar entre os running backs qualificados em jardas por corrida (4,9), e primeiro na porcentagem de suas corridas que resultaram em zero ou jardas negativas (8,2%). o que significa que ele geralmente tende a cair para frente.