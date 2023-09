Kanye West e Bianca Censori banidos da Venice Water Taxi Company

A proibição decorre de um incidente na última segunda-feira, quando o rapper e sua esposa modelo viajavam em um táxi aquático pela histórica cidade insular, de acordo com o Daily Mail Australia.

Uma foto mostrou Bianca ajoelhada na frente de Kanye, que estava sentado em um banco com a mão segurando sua nuca. Outra foto mostrou Kanye calças puxadas para baixo por trás, revelando sua bunda.

A empresa de táxi aquático Venezia Turismo Motoscafi ficou totalmente no escuro até as imagens virem à tona na mídia.

Além do mais… o representante alegou que uma terceira pessoa, que estava com Ye e Bianca, bloqueou a visão do motorista sobre o casal.