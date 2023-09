Kanye West e Bianca Censori visitam exposição de arte em Berlim, peitos em exibição

Bianca está mais uma vez saindo em público com os mamilos à mostra através de uma meia justa. Os padrões são diferentes aqui, daí os mamilos desfocados. Desculpe. 🤷🏽‍♂️

Enquanto isso, Kanye está de volta de preto… andando de meias Julia Stoschek exposição de vídeo na Berlin Art Week. Na verdade, ele tirou a cobertura da cabeça em determinado momento, provavelmente para admirar a arte – ou seja, Bianca! Ah, e as coisas expostas nas paredes também.

Lembre-se… As escolhas de moda de Kanye e Bianca eles foram banidos de uma empresa de táxi aquático em Veneza, com alguns italianos até pedindo a prisão do casal por suas travessuras.