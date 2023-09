Kanye West processando por vazamento de música da página IG

De acordo com novos documentos judiciais, Kanye está processando os indivíduos desconhecidos por trás da conta do Instagram @DaUnreleasedGod, alegando que eles se apropriaram indevidamente de seus segredos comerciais… neste caso, postando um monte de músicas inéditas de Ye!!!

A denúncia especifica que Ye não tem ideia de quem está por trás da página do IG, mas acredita que quem está por trás da conta trabalhou com ele no passado e assinou um acordo de confidencialidade antes de ter acesso às faixas… e ele acredita que os vazamentos violaram esses acordos.

Desde março de 2023, Ye afirma ter visto 21 vazamentos de sua música no IG de @DaUnreleasedGod e outros 11 através do mesmo Twitter… com músicas que vão desde sucessos de bilheteria em potencial com DJ Khaled dar DaBaby para faixas inéditas dos álbuns “Donda” e “Jesus Is King” para faixas de referência para Rihanna dar William.