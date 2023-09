Kathy Griffin acusa Kanye West de controlar Bianca Censori

Kathy Griffin fez acusações contra Kanye Westsugerindo que ele está controlando seu parceiro Censores Bianca e especulando que ela pode não ter voz no relacionamento deles.

Em um vídeo do TikTok compartilhado na quinta-feira, a comediante expressou sua opinião de que, embora seja comum zombar de West devido ao seu comportamento excêntrico, ela acredita que ele ultrapassou os limites quando se trata de ditar como ela se veste.

“Todos nós já vimos aquelas fotos de Kanye e sua nova esposa Censores Biancacerto?”, observou ela.

“Eu vejo essas fotos quando ela está com aquela meia-calça e nem gosta de um top cai-cai, o que importa é ser transparente.

“Então, quando vejo essa mulher que não tem voz, não ouvimos um pio dela.

“Ouvi dizer que ela tem mestrado em arquitetura por uma universidade na Austrália, ela é linda e parece não ter voz alguma.”

Grifo então levantou preocupações sobre se Oeste está suprimindo Censorescapacidade de se expressar verbalmente. Ela indicou que, embora Censores frequentemente usa trajes reveladores, o famoso rapper normalmente opta por roupas que o cobrem da cabeça aos pés.

Ela se aprofundou nas recentes fotos virais de Oeste pego com as calças abaixadas durante um passeio de barco com Censores na Itália, levantando questões sobre Censoresconforto naquela situação específica.

“Quando eles estavam na Itália e ele a fez cair de joelhos e lhe prestar um ‘serviço’ e vimos sua bunda nua – sabendo que havia fotógrafos paparazzi por toda parte e pessoas com apenas câmeras de telefone – isso para mim cheira a abuso”, acrescentou ela.

“Tipo, ‘fique de joelhos e faça isso agora em um maldito táxi aquático’.”